Dit is waarom Vitesse het hoger beroep won

Het gerechtshof nam dinsdag het verrassende besluit om Vitesse weer de proflicentie toe te kennen. Waarom was het hoger beroep van Vitesse tegen de beslissing van de KNVB succesvol? Dorien Willemse, voorzitter van de pachtkamer bij het gerechtshof Arnhem, komt bij Omroep Gelderland met toelichting.

Het gerechtshof noemt twee belangrijke redenen om het besluit van de KNVB te overrulen. "De procedure bij de licentiecommissie en de beroepscommissie is onder grote tijdsdruk genomen, terwijl je een hele zorgvuldige procedure moet volgen als je zo'n ingrijpend besluit neemt als het intrekken van een licentie", zegt Willemse. "Daardoor is volgens het hof niet de zorgvuldigheid die nodig was in het besluit tot uitdrukking gekomen."

Daarnaast zouden de fouten van Vitesse te zwaar zijn meegewogen door de KNVB. "Hiervan heeft het hof gezegd dat sommige fouten inderdaad wel fout zijn, maar van sommige dingen zien we niet zo goed waarom je daar een sanctie voor op zou leggen.” Ook weegt het Hof de veranderende omstandigheden bij Vitesse mee. "Vitesse is volop bezig met nieuwe plannen. Dat moet je allemaal met elkaar in verbinding brengen en dat is volgens het Hof misschien niet genoeg gedaan.”

Vitesse mag weer deelnemen aan het profvoetbal, maar daarmee is de strijd nog niet gestreden. “Op dit moment geldt het besluit van het gerechtshof, maar er loopt ook nog een bodemprocedure. Een rechter die er langer de tijd voor heeft gaat dan goed inhoudelijk kijken wat er nou met dat besluit moet gebeuren. Pas als die rechter besloten heeft weten we waar de KNVB en Vitesse aan toe zijn. Het besluit van die rechter gaat dan ook boven het besluit van het gerechtshof.”

De KNVB kan bovendien zelf naar de Hoge Raad stappen, die toetst of de beslissing van het Hof wel goed genomen is. Het is nog onduidelijk of de voetbalbond dit van plan is. De KNVB zou daar acht weken de tijd voor hebben.