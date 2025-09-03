Live voetbal 1

KNVB compleet verrast door uitspraak hoger beroep Vitesse

Foto: © Imago
1 reactie
Niels Hassfeld
3 september 2025, 14:17

De KNVB heeft middels een statement gereageerd op de uitslag in het hoger beroep van Vitesse. De voetbalbond geeft aan verrast te zijn door het besluit van het gerechtshof en wil nu de uitgebreide motivering afwachten.

Woensdagmiddag kwam naar buiten dat Vitesse het turbo-spoedappel heeft gewonnen en de intrekking van de licentie voorlopig is geschorst. De Arnhemmers beschikken daardoor dus weer over een proflicentie en mogen deelnemen aan de Keuken Kampioen Divisie. Waar Vitesse direct een reactie klaar had staan op de uitspraak, duurde het even voor de KNVB een statement paraat had.

“De KNVB is nog niet in staat om te reageren. Bij de voetbalbond had niemand rekening gehouden met een nederlaag”, schreef De Gelderlander een uur na de uitspraak. “Op de burelen in Zeist zijn medewerkers nu bezig om zich te beraden op de uitspraak. In de loop van de middag zal er een reactie komen.”

Nog geen uur later heeft de KNVB een reactie paraat en geeft de bond aan ‘verrast’ te zijn. “Wij zullen de uitgebreide motivering van het gerechtshof afwachten en dan de mogelijke vervolgstappen en consequenties in kaart brengen mede nu dit arrest de kern van het licentiesysteem betaald voetbal raakt”, klinkt het. “De gevolgen voor de competities zullen we op korte termijn uitwerken.”

1 reactie
1 reactie
vleermuis
517 Reacties
1.072 Dagen lid
1.559 Likes
vleermuis
  • 1
    + 1
avatar

ach vitesse krijgt komend seizoen heus wel strafpunten en dan gaat de stekker en na dit seizoen uit..uiteindelijk zit vitesse opgescheeept met een te groot stadion om terug te verdienen

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
16
TOP Oss
4
-3
3
17
VVV
4
-3
3
18
Emmen
4
-5
3
19
Jong AZ
4
-6
0
20
Vitesse
0
0
-12

Complete Stand

