Op deze datum maakt Vitesse zijn rentree in het profvoetbal

Vitesse heeft de proflicentie voorlopig teruggekregen en zal dus mogen deelnemen aan de Keuken Kampioen Divisie. De Arnhemmers zullen op vrijdag 12 september hun eerste wedstrijd van het seizoen spelen, op bezoek bij Jong AZ, zo meldt Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. Hoe Vitesse dat gaat aanpakken, is nog niet duidelijk.

Woensdagmiddag kwam naar buiten dat Vitesse het turbo-spoedappel heeft gewonnen en de intrekking van de licentie voorlopig is geschorst. De Arnhemmers beschikken daardoor dus weer over een proflicentie en mogen deelnemen aan de Keuken Kampioen Divisie. Waar de noodlijdende club de eerste vier speelronden moest toekijken, zal Vitesse in speelronde vijf direct in actie komen, zo stelt Kapteijns.

“Op vrijdag 12 september maakt Vitesse met de uitwedstrijd tegen Jong AZ de moeder aller comebacks in het betaald voetbal”, schrijft de verslaggever op X. “De club leek dood en begraven na de intrekking van proflicentie en bevestiging van vonnis in kort geding, maar het Gerechtshof in Arnhem schort de intrekking op.” Vitesse heeft nu dus nog ruim een week om zich klaar te maken op de eerste wedstrijd van het seizoen.

Op de persconferentie na de uitspraak spreekt Michel Schaay, Voorzitter van de Sterkhouders, zich hier over uit. "Ten aanzien van de procedure van het hof, had iedereen het over een procent. Dus ik zou zeggen, hou je daaraan vast." Maar het is de bedoeling dat er op 12 september weer wordt gevoetbald? "We zullen het zien." Advocaat Berry van Drunen voegt daaraan toe: "Het Hof heeft gezegd: Met onmiddellijke ingang toelaten tot de competities. Dus dat zou wel betekenen dat we op 12 september uit bij Jong AZ spelen."

Hoe de Arnhemmers dat gaan doen, is nog niet duidelijk, zo maakt technisch adviseur Theo Janssen duidelijk aan De Gelderlander. Het clubicoon is op vakantie in Londen en heeft nog niet met de club gesproken. “Ik ga zo bellen met Vitesse, want er is nu wel heel veel te doen. Veel spelers zijn weggegaan de laatste weken.” De Arnhemmers gingen halverwege augustus akkoord met het ontbinden van de contracten van spelers die konden overstappen naar een andere club in het betaald voetbal. “We moeten creatief zijn en transfervrije spelers ophalen. Dit gaat allemaal veel teweeg brengen.”