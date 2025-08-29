Vitesse-kopstuk snoeihard aangepakt: 'Luchtfietserij 2.0, volstrekt onrealistisch'

Michel Schaay, de woordvoerder van de Sterkhouders die proberen Vitesse te behouden voor het betaald voetbal, wordt op X stevig bekritiseerd door Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns. De Arnhemse heeft in gesprekken met de KNVB een poging gedaan de proflicentie tóch terug te krijgen. Komende maandag (1 september) dient het hoger beroep dat de club heeft aangespannen.

Omroep Gelderland meldt vrijdagmiddag dat gesprekken tussen Vitesse en de KNVB op niets zijn uitgelopen. "Dat de licentie terug zou komen, was de afgelopen weken steeds de geheime strategie van de Arnhemse club. Het verzoek is door de voetbalbond afgewezen, zo blijkt nu", schrijft de omroep. Vitesse hoopte dat de bond de uitspraak van de licentiecommissie zou herzien, in plaats van - zoals werd aangenomen - afspraken te maken over een doorstart in het amateurvoetbal, wat volgend seizoen zou moeten gebeuren omdat de competities inmiddels begonnen zijn.

"De gewaagde methode werd waarschijnlijk gekozen door Schaay en anderen om een dreigend faillissement af te wenden. Vitesse ziet alle kosten namelijk doorlopen en een terugkeer in de KKD dit seizoen zou een ultieme ontsnapping geweest zijn. Zover komt het dus echter niet. Voor Vitesse betekent dat de zoveelste deceptie", schrijft de omroep.

Kapteijns, die de situatie rond Vitesse namens De Telegraaf volgt, legt op X uit dat Schaay en co op basis van een uitspraak van Coley Parry, ooit de beoogde nieuwe eigenaar van Vitesse en nu de grootste schuldeiser van de club, meenden dat het besluit van de beroepscommissie zou worden teruggedraaid. Parry zou namelijk zweren niet betrokken te zijn geweest bij de geklapte overname van de clubaandelen door vijf nieuwe eigenaren. "Terwijl iedereen wist dat deze heren stromannen waren voor Parry", noteert Kapteijns.

"Luchtfietserij 2.0", oordeelt Kapteijns over de manier waarop Schaay denkt het tij te kunnen keren. "Het getuigt van een volstrekt onrealistische kijk op de situatie van Schaay", schrijft de journalist. "Alsof licentie- en beroepscommissie na een maandenlang proces het met een vingerknip zullen terugdraaien op basis van een verklaring van Parry, die alles jarenlang bij elkaar heeft gelogen en bedrogen. Dat deze slag in de lucht als een geweldige juridische vondst en een heuse strategie wordt gepresenteerd roept vraagtekens op over de kwaliteit van de juridische adviezen en over het beoordelingsvermogen van Schaay, op wiens solistische gedrag steeds meer kritiek ontstaat", aldus de journalist.