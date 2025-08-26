Vitesse gaat vol voor allerlaatste strohalm

Vitesse heeft nog altijd hoop dat het goed komt. De Arnhemmers gaan in hoger beroep tegen de uitspraak waarbij de club zijn proflicentie verloor. Volgens De Gelderlander vangt de rechtszaak maandag vermoedelijk om 14.00 uur aan.

Na jaren van mismanagement en onvoldoende transparantie werd op 8 augustus duidelijk dat Vitesse zijn proflicentie was kwijtgeraakt. De club werd uit de Keuken Kampioen Divisie gezet en moet hopen op een doorstart in de lagere regionen van de voetbalpiramide. Dit seizoen zal dat echter nog niet gebeuren: de Arnhemmers kunnen niet deelnemen aan amateurvoetbal.

Vitesse legt zich echter nog niet neer bij het besluit van de rechter en tekende hoger beroep aan. De komende periode zal er dus definitief uitsluitsel worden gegeven over de levensvatbaarheid van de Arnhemmers. Het is niet duidelijk of Vitesse dan ook dit seizoen weer in de Keuken Kampioen Divisie uit kan komen, ook aangezien het seizoen al begonnen is.

Momenteel is er een grote leegloop bezig in Arnhem: veel spelers uit de eerste selectie wilden 'het zinkende schip' verlaten. De jeugdelftallen mogen overigens wel in competitie uitkomen en daardoor liet de KNVB die spelers, die vaak ook wilden overstappen, niet vertrekken. Nu gloort er toch nog een beetje hoop voor de club in extreem zwaar weer. Ook zouden er nog gesprekken lopen met de KNVB, om tot een oplossing te komen.