Van den Brom gefrustreerd: 'Ik werd eruit geknikkerd door iemand die niks met de club heeft'

De situatie bij Vitesse doet John van den Brom veel. De oefenmeester krijg aan het eind van het vorige seizoen te horen dat de Arnhemse club niet met hem doorwilde als oefenmeester, Tot overmaat van ramp verloor de Gelderse club deze zomer ook nog de proflicentie.

De soap rondom Vitesse heeft de afgelopen jaren de gemoederen flink bezig gehouden. Nadat de licentiecommissie van de KNVB vorige zomer al besloot om de licentie in te trekken, gaf de beroepscommissie deze terug. Vervolgens was het aan Vitesse om te laten zien dat het beter zou gaan. Niets bleek minder waar en de chaos bleef de boventoon voeren. De licentiecommissie was wederom onverbiddelijk en trok per 11 juli de proflicentie wederom in. De Arnhemmers stapten naar de beroepscommissie, maar deze stelde de licentiecommissie in het gelijk. Vervolgens probeerde Vitesse het nog bij de rechtbank, maar ook daar kreeg het geen gehoor. Vitesse keert niet meer terug in het betaalde voetbal en de clubleiding is druk bezig met het vinden van een oplossing voor de ontstane situatie.

Artikel gaat verder onder video

Van den Brom stapte vorig seizoen op een zeer onzeker moment in als trainer van Vitesse, maar kreeg aan het einde van de voetbaljaargang van de clubleiding te horen dat hij zijn heil ergens anders mocht gaan zoeken. "Wat mij persoonlijk het meeste pijn deed was dat ik er werd uit geknikkerd door iemand, een van de vijf eigenaren, die niks met de club heeft, en nog steeds niet", steekt de voormalig Vitesse-trainer van wal bij Rondo op Ziggo Sport. "Dat heeft mij het meeste pijn gedaan."

"Die man stuurt mij weg, een week later zegt hij zelf dat ze weggaan. Maar hij zit er nog steeds. Het is heel ingewikkeld", aldus Van den Brom, die gefrustreerd was dat hij noodgedwongen moest vertrekken bij Vitesse. "Bij mij was er eerst wat frustratie dat ik er moest stoppen. Dan krijg je de onzekere situatie met de rechtszaak, waar ik nog naartoe geweest. Toen het bericht kwam dat het over was, keerde bij mij de frustratie terug."

Die frustratie kwam door de situatie waarin Vitesse zit. "Wat er allemaal gebeurd is in de relatief korte tijd waarin Vitesse verdwenen is. Wat dat doet met jeugdspelers, die nog altijd trainen, en vooral met alle supporters", aldus Van den Brom, die vindt dat het terecht is dat Vitesse de proflicentie heeft verloren. "Dat denk ik wel, anders is het niet gebeurd. Wat je leest, want ik heb het ook van lezen, is dat er gewoon heel veel fout is gegaan. Dat doet pijn, want die mensen zijn allemaal weg. Die zijn vertrokken en zitten waarschijnlijk alweer bij de volgende klus, maar de pijn is in Arnhem", besluit de oefenmeester.