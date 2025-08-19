Tweevoudig Oranje-international Martin Laamers plotseling overleden

Oud-profvoetballer Martin Laamers is op 58-jarige leeftijd plotseling overleden. De voormalig middenvelder speelde jarenlang bij Vitesse en kwam twee keer uit voor het Nederlands elftal.

Laamers kende grote successen met de Arnhemse club, waarmee hij in 1989 promoveerde naar de Eredivisie. De club maakte vervolgens furore op het hoogste niveau, met Laamers – die in 1996 afscheid nam – in de gelederen.

De rechtermiddenvelder werd bij zijn afscheid onderscheiden als Zilveren Vitessenaar. Daarna speelde hij in België bij Harelbeke, AA Gent en FC Nieuwkerken. Bij het Nederlands elftal speelde de Arnhemmer mee tijdens interlands tegen Brazilië en de Sovjet-Unie, samen met spelers als Ronald Koeman, Wim Kieft en Hans van Breukelen.

Zeven jaar geleden kwam Laamers in het nieuws met zijn biografie O-o-o-Oranje. Daarin vertelde de oud-prof aan auteur Remco Kock hoe hij omging met stotteren als voetballer.