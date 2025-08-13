Alexander Büttner mogelijk in fraai lijstje met wereldkampioenen en CL-winnaar

kan in een rijtje met grote namen terechtkomen als hij Vitesse daadwerkelijk trouw blijft na het verlies van de proflicentie. FCUpdate zet een aantal spelers op een rijtje die in het verleden besloten hun gevallen club niet te verlaten, zoals Wereldkampioenen en Alessandro Del Piero in 2006.

Vorige week verloor Vitesse het kort geding dat de club had aangespannen nadat zowel de licentiecommissie als de beroepscommissie al hadden geoordeeld dat de proflicentie van de Arnhemmers wordt ingetrokken. Inmiddels is de club met de KNVB in gesprek over een doorstart in het amateurvoetbal. Dat zou mogelijk kunnen gebeuren in de Derde Divisie, of een niveau lager. Vitesse is namelijk in gesprek over een fusie met de Arnhemse amateurclub MASV, dat uitkomt in de Vierde Divisie C.

Waar het grootste deel van de selectie én veel jeugdspelers Vitesse na het verlies van de proflicentie zo snel mogelijk willen verlaten, heeft de 36-jarige Büttner al uitgesproken dat hij de club trouw wil blijven. "Ik ga kijken hoe ik Vitesse kan helpen. Want dit is mijn club. Ik ga zeker niet zomaar weg hier", sprak de linksback, die in het verleden een droomtransfer maakte toen Manchester United hem overnam van Vitesse. Mocht Büttner daadwerkelijk na de doorstart actief blijven als speler van Vitesse, dan voegt hij zich bij een aantal grote namen.

Angelo Di Livio (Fiorentina)

In 2002 sloeg het noodlot toe bij Fiorentina. De Italiaanse club, die twee jaar eerder nog actief was in de Champions League, werd bankroet verklaard en teruggezet naar het laagste profniveau, de Serie C2. Het leidde tot een onvermijdelijk afscheid van het overgrote deel van de selectie, waarbij gevestigde namen als Predrag Mijatovic, Enrico Chiesa en Nuno Gomes de club verlieten.

Eén grote naam besloot La Viola echter trouw te blijven: Angelo Di Livio. De middenvelder, veertigvoudig Italiaans international en in 1996 Champions League-winnaar met Juventus, leverde naar verluidt meer dan tachtig procent van zijn salaris in om actief te blijven voor de club uit Florence. Met Di Livio in de gelederen begon Fiorentina aan een opmars waardoor de club in 2005 terugkeerde op het hoogste niveau, waarna de routinier zijn klus geklaard achtte en zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing.

Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Pavel Nedved en David Trezeguet (Juventus)

We blijven in Italië, want vier jaar na de gebeurtenissen in Florence moest ook Juventus eraan geloven. De Oude Dame werd hard gestraft in het zogeheten Calciopoli-schandaal en teruggezet naar de Serie B, het tweede niveau. Ook hier wisten veel sterren niet hoe snel ze de club achter zich moesten laten. Zo vertrokken Zlatan Ibrahimovic en Patrick Vieira naar Inter, vervolgden Lilian Thuram en Gianluca Zambrotta hun loopbaan bij FC Barcelona en versterkte Real Madrid zich met Fabio Cannavaro en Emerson.

Kersvers wereldkampioenen Buffon en Del Piero, clubicoon Nedved en de op dat moment nog altijd maar 29-jarige goalgetter Trezeguet besloten echter om bij Juventus te blijven en hielpen de club in één jaar terug naar het hoogste niveau. Jaren later onthulde Sir Alex Ferguson dat hij in de zomer van 2006 een vergeefse poging had gedaan om Del Piero naar Manchester United te halen. De legendarische Schotse manager kon zich niet voorstellen dat zó'n speler op het tweede niveau zou willen spelen, maar kwam bedrogen uit. "Ik respecteer u enorm, maar Juventus heeft het zwaar en het is mijn plicht om te blijven", zou Del Piero telefonisch aan Ferguson meegedeeld hebben.

© Imago

Lee McCulloch (Rangers FC)

In 2012 viel het doek voor Glasgow Rangers. De roemruchte club uit Glasgow ging failliet en werd veroordeeld tot een doorstart op het laagste niveau onder een nieuwe naam, Rangers FC, die nog altijd gevoerd wordt. Ook in dit geval keerden veel spelers de club massaal de rug toe, maar de ervaren Lee McCulloch verklaarde zich wél solidair.

McCulloch, op dat moment 34 en als negentienvoudig Schots international een leider in de kleedkamer, had nog een contract voor één seizoen en ging met de club mee naar het vierde niveau. In 2016 keerde Rangers na drie kampioenschappen in vier jaar tijd weer terug op het hoogste niveau, maar dat maakte McCulloch uiteindelijk niet meer mee. In 2015 maakte hij de overstap naar Kilmarnock, waar hij een jaar later zijn profloopbaan af zou sluiten.