Theo Janssen kijkt Van Basten aan: 'Marco, jij hebt het nieuws niet gevolgd'

Theo Janssen kan maandagavond bij Rondo weinig met de analyse van Marco van Basten over de teloorgang van Vitesse. Het clubicoon van Vitesse kan zich niet aan de indruk onttrekken dat Van Basten de ontwikkelingen niet echt heeft gevolgd, wat San Marco zelf ook toegeeft.

Van Basten vindt de ondergang van Vitesse jammer, maar: “Zo zijn er inmiddels in de afgelopen dertig jaar een stuk of tien clubs failliet gegaan. Slecht beleid, dan krijg je dit soort dingen.” Er is over Vitesse nog geen faillissement uitgesproken, al lijkt dat volgens De Telegraaf onvermijdelijk. “Ja, dit lijkt mij ook een soort failliet”, zegt Van Basten.

Artikel gaat verder onder video

“Het is doodzonde, maar ik kan er niks aan doen. Het is jammer dat het zo is. Ik vind het jammer dat een club als Vitesse er niet meer bij is.” Rafael van der Vaart zegt het jammer te vinden omdat Vitesse ‘het nu eigenlijk voor elkaar heeft’, maar daar gaat Van Basten niet in mee. “Ze hebben niks voor elkaar, want ook nu weten ze nog helemaal niks.”

Janssen geeft daarna aan: “De situatie is natuurlijk helemaal veranderd.” Van Basten heeft daar ook geen boodschap aan. “Ik hoor al vier, vijf jaar dat het nu de laatste kans is...” Janssen reageert: “Maar ik denk ook niet dat jij het helemaal gevolgd hebt.”

Van Basten geeft toe dat dat klopt. “Maar ik hoor wel steeds ‘laatste kans, laatste kans’.” Janssen zegt dat Van Basten daar gelijk in heeft. “Vitesse heeft in de afgelopen jaren heel veel verkeerd gegaan, helemaal mee eens. Ze hebben meer verkeerd gedaan dan goed gedaan. Daar krijgen ze nu keihard een tik voor op de neus. Ze krijgen geen tik op de neus, ze worden eigenlijk gewoon neergeslagen en ze kunnen niet meer opstaan.”