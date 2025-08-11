Vitesse praat met KNVB over doorstart

Vitesse gaat dinsdag om tafel met Jan Dirk van der Zee, de directeur amateurvoetbal van de KNVB, zo weet De Telegraaf. De Arnhemmers willen na het verlies van de proflicentie een doorstart maken in het amateurvoetbal. Ook directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen is aanwezig bij het gesprek.

Het doek is vorige week definitief gevallen voor Vitesse, toen de rechter ervoor koos het besluit van de licentiecommissie en de beroepscommissie in stand te laten. Na de uitspraak was de toekomst van de Arnhemmers onzeker, maar De Telegraaf weet hier nu meer over te melden. Volgens de krant gaat de clubleiding dinsdag namelijk om tafel met de KNVB om te spreken over een doorstart in de Derde Divisie.

Enkele jaren geleden heeft de bond een regeling ingesteld waarmee clubs die ‘op niet sportieve gronden’ zijn weggevallen uit het profvoetbal weer kunnen instromen in de Derde Divisie. Of het verzoek van Vitesse ook zal worden ingewilligd, zal worden besloten door het bestuur amateurvoetbal, gevormd door Van der Zee. Dit bestuur zal hier onder meer over spreken met de raad van toezicht van de KNVB, het bondsbestuur en de belangenorganisatie van de Tweede en Derde Divisie-clubs.

De kans dat Vitesse dit seizoen al mag toetreden in de Derde Divisie, lijkt zeer klein. In de regeling staat namelijk dat een gevallen club uit het betaald voetbal kan aansluiten ‘indien er een open plek is in de Derde Divisie’. Die is er op dit moment niet, waardoor een doorstart vanaf seizoen 2026/27 meer kans van slagen lijkt te hebben.