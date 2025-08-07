Voetbalfans zijn genadeloos voor emotionele Vitesse-advocaat Cindy Snelders

Cindy Snelders nam donderdag het woord als advocaat van de achterban van Vitesse. Ze hield een emotioneel pleidooi tijdens het kort geding dat Vitesse heeft aangespannen om de proflicentie te behouden om de proflicentie te behouden. Veel voetbalfans zijn niet te spreken over haar inbreng.

Snelders vertegenwoordigt diverse maatschappelijke organisaties, ondernemers en supporters die Vitesse voor het betaald voetbal willen behouden. “Ik sta hier ook voor alle vaders. De vaders die er niet meer aan toe zullen komen om hun kleine kinderen mee te nemen naar Vitesse. En ook voor alle kinderen die in Vitesse juist een nieuwe familie hebben gevonden”, zei ze.

Artikel gaat verder onder video

“Ik sta hier voor de mensen die 133 jaar geleden een cricketvereniging oprichtten, waar om het weekend een potje werd gevoetbald. Voor de mensen die Vitesse in 1977 en 1989 op Monnikenhuizen de Eredivisie injuichten. Ik sta hier voor de Vitessenaren die in 2017 die allermooiste beker wonnen”, vervolgde de advocaat.

“Ik sta hier voor de mensen die niet meer onder ons zijn. Die mensen waarvoor Vitesse zo'n wezenlijk onderdeel van hun leven was, dat het logo trots op hun grafsteen prijkt. Ik sta hier voor de toekomst en voor het verleden.”

De emotie was hoorbaar. “Misschien, edelachtbare, hoort u een trilling in mijn stem. Dit pleidooi komt namelijk rechtstreeks uit mijn hart. Ik ben niet alleen bestuurder van twee van de partijen die ik vertegenwoordig, maar ik ben ook supporter. Ik ben een geboren en getogen Arnhemse, met een geel-zwart hart. Dat wil ik vandaag ook niet onder stoelen of banken steken. Eén blik op mijn social media en je ziet: het is Vitesse dat de klok slaat.”

De reacties op de beelden zijn veelal negatief bij fans van andere clubs.

Cindy Snelders, advocaat van de Vitesse-achterban, breekt tijdens haar pleidooi.



"Dit komt rechtstreeks uit mijn hart. Ik ben supporter, een geboren Arnhemse en heb een geel-zwart hart." 💛🖤 — ESPN NL (@ESPNnl) August 7, 2025