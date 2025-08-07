Live voetbal 16

Voetbalfans zijn genadeloos voor emotionele Vitesse-advocaat Cindy Snelders

Cindy Snelders
Foto: © NU.nl
Dominic Mostert
7 augustus 2025, 17:33

Cindy Snelders nam donderdag het woord als advocaat van de achterban van Vitesse. Ze hield een emotioneel pleidooi tijdens het kort geding dat Vitesse heeft aangespannen om de proflicentie te behouden om de proflicentie te behouden. Veel voetbalfans zijn niet te spreken over haar inbreng.

Snelders vertegenwoordigt diverse maatschappelijke organisaties, ondernemers en supporters die Vitesse voor het betaald voetbal willen behouden. “Ik sta hier ook voor alle vaders. De vaders die er niet meer aan toe zullen komen om hun kleine kinderen mee te nemen naar Vitesse. En ook voor alle kinderen die in Vitesse juist een nieuwe familie hebben gevonden”, zei ze.

“Ik sta hier voor de mensen die 133 jaar geleden een cricketvereniging oprichtten, waar om het weekend een potje werd gevoetbald. Voor de mensen die Vitesse in 1977 en 1989 op Monnikenhuizen de Eredivisie injuichten. Ik sta hier voor de Vitessenaren die in 2017 die allermooiste beker wonnen”, vervolgde de advocaat.

“Ik sta hier voor de mensen die niet meer onder ons zijn. Die mensen waarvoor Vitesse zo'n wezenlijk onderdeel van hun leven was, dat het logo trots op hun grafsteen prijkt. Ik sta hier voor de toekomst en voor het verleden.”

De emotie was hoorbaar. “Misschien, edelachtbare, hoort u een trilling in mijn stem. Dit pleidooi komt namelijk rechtstreeks uit mijn hart. Ik ben niet alleen bestuurder van twee van de partijen die ik vertegenwoordig, maar ik ben ook supporter. Ik ben een geboren en getogen Arnhemse, met een geel-zwart hart. Dat wil ik vandaag ook niet onder stoelen of banken steken. Eén blik op mijn social media en je ziet: het is Vitesse dat de klok slaat.”

De reacties op de beelden zijn veelal negatief bij fans van andere clubs.

Ruud40
Ruud40
Hoe vervelend ook voor arnhem. Er lijkt volledig voorbij gegaan te worden aan het recht van de andere clubs op een eerlijke competitie waarin er geen valsspelers tussen zitten. Je kunt niet zeggen dat ze niet genoeg kansen hebben gehad. In portugal is Boavista gewoon 5 divisies teruggezet. In Italie gebeurt dat ook gewoon. En moet nederland dan weer gekke henkie zijn waar bij list en bedrog gewoon weggekeken wordt. Geef ze aub nog een kans om de boel te besodemieteren. En nog één. En nog één? In nederland kan het.

