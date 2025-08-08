Vitesse-fans veroorzaken opstootjes in Arnhem: fotograaf geschopt en geslagen

Het besluit van de Rechtbank Midden-Nederland om Vitesse de licentie niet terug te geven is niet goed gevallen in Arnhem. Volgens De Gelderlander zijn er op de Korenmarkt, waar vele fans waren samengekomen, opstootjes ontstaan. Hierbij zouden journalisten zijn weggejaagd en zou een fotograaf zijn geschopt en geslagen.

Vitesse kreeg halverwege juli van de licentiecommissie van de KNVB te horen dat de proflicentie per 11 juli is ingetrokken. Hierdoor houdt de Keuken Kampioen Divisionist in principe op te bestaan. De Arnhemmers zou zich niet hebben gehouden aan 'belangrijke afspraken' die zijn gemaakt met de KNVB. Vitesse liet toen al doorschemeren dat het in beroep zou gaan. De beroepscommissie wees het beroep van de Arnhemmers echter af, waardoor de club naar de rechtbank stapte. Het kort geding diende gisteren en de rechter heeft deze vrijdag uitspraak gedaan en besloot het besluit van de licentiecommissie en de beroepscommissie in stand te laten. Daarmee verdwijnt Vitesse definitief uit het betaalde voetbal.

Artikel gaat verder onder video

Deze beslissing van de rechter zorgde voor grote verslagenheid bij Vitesse. "We hebben de afgelopen periode alles op alles gezet om aan de gestelde voorwaarden te voldoen, in samenwerking met de investeerders en andere betrokkenen,” aldus Michel Schaay, voorzitter van de Sterkhouders. “Dat dit als onvoldoende is beoordeeld, doet ons pijn. Bovenal voor onze supporters, medewerkers en de stad Arnhem.”

Ook op de Korenmarkt in Arnhem was de verslagenheid groot. De Gelderlander schrijft dat mensen met de handen op hun hoofd staan. Daarnaast zijn er diverse opstootjes ontstaan. Daarbij zouden journalisten zijn weggejaagd door de fans en een fotograaf zou zelfs zijn geschopt en geslagen. De ME is aanwezig op het plein in de binnenstad van Arnhem.