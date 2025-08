Keiharde kritiek op Vitesse-supporters: 'Dat is kortzichtig en onzinnig'

Sjoerd Mossou is kritisch op de supporters van Vitesse. Zo heeft de Achterban van de Arnhemse club te laat gereageerd op de misstanden bij de club, die de voorbije jaren afgleed. Daarnaast vindt de journalist het 'kortzichtig en krankzinnig' dat er naar de KNVB gewezen wordt door de fans. Wel betreurt Mossou de treurige ondergang van Vitesse.

Volgens Mossou verdween er in Nederland niet eerder een profclub met zoveel potentieel bestaansrecht, zoveel supporters en zoveel geschiedenis als deze. De journalist van het Algemeen Dagblad haalt in zijn column aan dat clubs als Haarlem, RBC, Wageningen en AGOVV ook geliefd waren, maar dat hun fundament 'gewoonweg te klein en te wankel was om overeind te blijven'.

Artikel gaat verder onder video

"Het is verleidelijk daarvoor naar de ‘usual suspects’ te wijzen. Naar de rits van bestuurders en charlatans die Vitesse van de regen in de drup hielpen, uiteindelijk leidend tot een onoplosbare knoop van list, chaos en bedrog", aldus Mossou. "Of naar de KNVB: de bond die al die onschuldige supporters van Vitesse zogenaamd had moeten beschermen tegen het verliezen van zijn proflicentie."

In de ogen van Mossou is het zinvoller om lessen te trekken hieruit. "Want hoe pijnlijk ook, de licentiecommissie heeft in dit dossier exact gedaan waarvoor het bedoeld is: het voetbal beschermen tegen dubieuze overnames, misleidende documentatie en vage constructies", gaat hij verder. "Daarbij is het een groot misverstand dat de KNVB deze licentieregels zelf en solitair heeft bedacht: alle profclubs hebben dat samen met de bond gedaan, Vitesse incluis."

"Naar Zeist wijzen is in dit dossier daarom kortzichtig en onzinnig. Niet KNVB-medewerkers toetsen de regels, maar onafhankelijke juristen. En zelfs die boden Vitesse kans op kans op kans", vervolgt hij zijn schrijven. "De harde realiteit is óók dat de achterban van Vitesse veel te laat wakker schrok. Te lang zijn oud-spelers, clubiconen, lokale sponsors, clubbestuurders, stadsbestuurders en supporters blijven geloven in het waanbeeld dat Vitesse een ‘grote’ club is, een club die zogenaamd elk jaar om Europees voetbal moet spelen."

Mossou schetst dat Vitesse 'jarenlang puur op de pof leefde van dubieus en Russisch geld'. "Alleen dáárom steeg het boven pakweg Willem II, Sparta of NEC uit. Alleen dáárom kon het steeds opnieuw bovenmodale voetballers halen. Alleen dáárom speelde het zo vaak Europees voetbal. In Arnhem kwam de scepsis en weerstand daarover onbegrijpelijk laat op gang."

'Opstand of revolutie had Vitesse kunnen redden'

Vitesse had na het vertrek van de Russen ervoor moeten kiezen om terug naar de basis te gaan, in plaats van weer te kiezen voor een externe investeerder. "Een opstand of revolutie had Vitesse juist toen kunnen redden, maar die kwam nooit van de grond. Nog twee jaar bleef de achterban goedgelovig en apathisch achter allerlei luchtfietsers aanlopen", vervolgt Mossou kritisch.

"Pas rondom de degradatie van 2024 veranderde dat. Plots werd écht zichtbaar wat Vitesse voor de stad en de aanhang betekent. In acute doodsnood trachtte de achterban zich nu wél te verenigen, leidend tot schitterende supportersacties en volle tribunes", concludeert hij. "Het is simpelweg te laat gebleken. Het treurspel van Vitesse leert ons ouderwets dat hoogmoed voor de val komt, maar ook dat we nog vele malen achterdochtiger en kritischer moeten zijn over de drijfveren van clubeigenaren. Niet morgen of overmorgen, maar vandaag al. Voor je het weet ben je je club voor altijd kwijt", besluit Mossou.