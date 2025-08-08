Doek gevallen voor Vitesse: Arnhemmers verdwijnen uit betaald voetbal

Het doek is definitief gevallen voor Vitesse, zo laat de club weten in een persbericht. De Rechtbank Midden-Nederland heeft besloten het besluit van de licentiecommissie en de beroepscommissie in stand te laten en niet te schorsen. Daarmee verdwijnt Vitesse definitief uit het betaald voetbal.

Vitesse kreeg halverwege juli van de licentiecommissie van de KNVB te horen dat de proflicentie per 11 juli is ingetrokken. Hierdoor houdt de Keuken Kampioen Divisionist in principe op te bestaan. De Arnhemmers zou zich niet hebben gehouden aan 'belangrijke afspraken' die zijn gemaakt met de KNVB. Vitesse liet toen al doorschemeren dat het in beroep zou gaan.

Artikel gaat verder onder video

Het was niet voor het eerst dat de licentie van Vitesse is ingetrokken. Ook vorig seizoen besloot de licentiecommissie van de KNVB hiertoe. Destijds gingen de Arnhemmers ook in beroep tegen dat besluit. Dat was toen succesvol, want de club werd in het gelijkgesteld door de beroepscommissie van de KNVB en kon zo na een zeer roerige zomer alsnog deelnemen aan de Keuken Kampioen Divisie. Daarin eindigde het na een teleurstellend seizoen, met vele puntenstraffen, op een tegenvallende laatste plaats met vijf punten.

Afgelopen week besloot de beroepscommissie het beroep van Vitesse dit keer wel af te wijzen, waardoor de licentie definitief verloren ging. De Arnhemmers lieten het er niet bij zitten en besloten naar de burgerrechter te stappen. Deze rechter heeft niet zozeer inhoudelijk naar het besluit van de beroepscommissie gekeken, maar beoordeeld of dat orgaan de juiste procedure heeft gevolgd om tot de uitspraak te komen. Wel is er gekeken of de straf ‘proportioneel’ is.

Vitese 'compleet verslagen' door uitspraak rechter

Vitesse laat weten dat het 'compleet verslagen' is door de uitkomst van de het kort geding. "Volgens de rechter heeft de licentiecommissie van de KNVB het licentiereglement goed toegepast en zijn de besluiten niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid", klinkt het. "De uitspraak betekent dat Vitesse voorlopig niet mag deelnemen aan de Keuken Kampioen Divisie. De club heeft van de rechtbank een vonnis ontvangen. Vitesse zal dit vonnis goed bestuderen en zich beraden op haar vervolgstappen. De club zal daar spoedig over communiceren."

Het is niet duidelijk wat de toekomst voor Vitesse momenteel brengt, wel onderzoekt de club de mogelijkheden. Ondertussen blijft de clubleiding in gesprek met stakeholders om het voorbestaan van het voetbal in Arnhem veilig te stellen. Mogelijk gaat Vitesse dus een doorstart maken in het amateurvoetbal.

We hebben de afgelopen periode alles op alles gezet om aan de gestelde voorwaarden te voldoen, in samenwerking met de investeerders en andere betrokkenen,” aldus Michel Schaay, voorzitter van de Sterkhouders. “Dat dit als onvoldoende is beoordeeld, doet ons pijn. Bovenal voor onze supporters, medewerkers en de stad Arnhem.”