Doek gevallen voor Vitesse: Arnhemmers verdwijnen uit betaald voetbal

Supporters van Vitesse
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
8 augustus 2025, 15:30   Bijgewerkt: 15:38

Het doek is definitief gevallen voor Vitesse, zo laat de club weten in een persbericht. De Rechtbank Midden-Nederland heeft besloten het besluit van de licentiecommissie en de beroepscommissie in stand te laten en niet te schorsen. Daarmee verdwijnt Vitesse definitief uit het betaald voetbal.

Vitesse kreeg halverwege juli van de licentiecommissie van de KNVB te horen dat de proflicentie per 11 juli is ingetrokken. Hierdoor houdt de Keuken Kampioen Divisionist in principe op te bestaan. De Arnhemmers zou zich niet hebben gehouden aan 'belangrijke afspraken' die zijn gemaakt met de KNVB. Vitesse liet toen al doorschemeren dat het in beroep zou gaan.

Het was niet voor het eerst dat de licentie van Vitesse is ingetrokken. Ook vorig seizoen besloot de licentiecommissie van de KNVB hiertoe. Destijds gingen de Arnhemmers ook in beroep tegen dat besluit. Dat was toen succesvol, want de club werd in het gelijkgesteld door de beroepscommissie van de KNVB en kon zo na een zeer roerige zomer alsnog deelnemen aan de Keuken Kampioen Divisie. Daarin eindigde het na een teleurstellend seizoen, met vele puntenstraffen, op een tegenvallende laatste plaats met vijf punten.

Afgelopen week besloot de beroepscommissie het beroep van Vitesse dit keer wel af te wijzen, waardoor de licentie definitief verloren ging. De Arnhemmers lieten het er niet bij zitten en besloten naar de burgerrechter te stappen. Deze rechter heeft niet zozeer inhoudelijk naar het besluit van de beroepscommissie gekeken, maar beoordeeld of dat orgaan de juiste procedure heeft gevolgd om tot de uitspraak te komen. Wel is er gekeken of de straf ‘proportioneel’ is.

Vitese 'compleet verslagen' door uitspraak rechter

Vitesse laat weten dat het 'compleet verslagen' is door de uitkomst van de het kort geding. "Volgens de rechter heeft de licentiecommissie van de KNVB het licentiereglement goed toegepast en zijn de besluiten niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid", klinkt het. "De uitspraak betekent dat Vitesse voorlopig niet mag deelnemen aan de Keuken Kampioen Divisie. De club heeft van de rechtbank een vonnis ontvangen. Vitesse zal dit vonnis goed bestuderen en zich beraden op haar vervolgstappen. De club zal daar spoedig over communiceren."

Het is niet duidelijk wat de toekomst voor Vitesse momenteel brengt, wel onderzoekt de club de mogelijkheden. Ondertussen blijft de clubleiding in gesprek met stakeholders om het voorbestaan van het voetbal in Arnhem veilig te stellen. Mogelijk gaat Vitesse dus een doorstart maken in het amateurvoetbal.

We hebben de afgelopen periode alles op alles gezet om aan de gestelde voorwaarden te voldoen, in samenwerking met de investeerders en andere betrokkenen,” aldus Michel Schaay, voorzitter van de Sterkhouders. “Dat dit als onvoldoende is beoordeeld, doet ons pijn. Bovenal voor onze supporters, medewerkers en de stad Arnhem.”

Allback
Allback
avatar

Wellicht terecht volgens de regels en ze (beleidsmensen) hebben het er zelf naar gemaakt, maar voor de historische club en zeker de supporters is het dieptriest.

dilima1966
avatar

Dit was niet te verkomen hebben ze het nog langer volgehouden gewoon. Helemaal op nul weer beginnen en ze hebben meer kansen gehad dan andere clubs die al zijn verdwenen kunnen ze GelreDome nu alleen gebruiken voor concerten evenementen wordt te duur voor amateurs niveau van vitesse ook papendaal

Henkapestaart
avatar

@dilima1966 die clubs hadden geld problemen. Vitesse had problemen met de regels. Kun je niet vergelijken.

Hahahahahaha en jullie dan
avatar

@Henkapestaart en met geld

Hahahahahaha en jullie dan
avatar

@dilima1966 ik neem aan dat je dit bedoel Sportcentrum Papendal

HocusPocus
avatar

Je kon het verwachten. Zal wel een flinke klap zijn voor de mensen daar.

infielder
avatar

Beste nieuws van de dag.

Martine
avatar

@infielder zielepoot. Ook al ben je supporter van een andere ploeg zoals ikzelf voor FC Utrecht dat is het nog erg voor de supporters. Die kunnen er namelijk niets aan doen

