Derksen komt met opmerkelijk reddingsplan voor Vitesse

Johan Derksen heeft aan Marcel Boekhoorn gevraagd of hij Vitesse van de ondergang kon redden, zo geeft de oud-voetballer aan in zijn podcast Groeten uit Grolloo. Derksen vindt het namelijk zonde als de derby tussen NEC en de Arnhemmers verdwijnt. Boekhoorn, investeerder bij de Nijmegenaren, durfde dit echter niet aan.

De beroepscommissie van de KNVB schaarde zich afgelopen week achter de licentiecommissie, waardoor Vitesse de proflicentie niet heeft teruggekregen. De Arnhemmers doen nog een verwoede poging zich van een toekomst te verzekeren met een stap naar de burgerrechter. Derksen, naar eigen zeggen supporter van NEC, vindt het jammer dat Vitesse verdwijnt. “Dan hoor je tegen Vitesse te zijn, maar als NEC niet thuis speelde, ging ik vaak naar Vitesse kijken. Ik sta dus heel objectief tegenover Vitesse.”

Artikel gaat verder onder video

Dat niet alleen, want Derksen geeft aan ook een poging te hebben ondernomen de Arnhemmers te redden. “Ik heb Marcel Boekhoorn, de suikeroom van NEC, gevraagd: ‘Marcel, is het niet een taak voor jou om Vitesse uit de brand te helpen? Dan red je de wedstrijd van het jaar.’ Maar Marcel is bang dat hij dan niet meer over de Waalbrug kan komen, omdat hij dan gelyncht wordt.”

Derksen vindt dat de timing van het intrekken van de licentie van Vitesse hoogst ongelukkig is. De ex-prof geeft toe dat de club in het verleden op schimmige wijze werd geleid door buitenlandse investeerders. “Maar dit gebeurt net op het moment dat Vitesse alle buitenlandse investeerders aan de kant geschoven heeft en Arnhemse investeerders, zakenlieden uit de regio, bereid hebben gevonden de club weer op te bouwen. Ik vind dat die mensen het voordeel van de twijfel moeten krijgen.”