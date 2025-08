Brutaal Vitesse eist megabedrag van KNVB

Vitesse eist een bedrag van een half miljoen euro van de KNVB per wedstrijd die het niet mag spelen, zo meldt De Gelderlander. De Arnhemmers stapten naar de rechter om het besluit van de beroepscommissie om de proflicentie in te trekken ongedaan te maken. Middels deze dwangsom wil de club de druk op de KNVB verhogen.

Vrijdagmiddag kwam er aan alle twijfel een einde: de beroepscommissie van de KNVB wees het beroep van Vitesse af. Daarmee ging het besluit van de licentiecommissie om de proflicentie van de Arnhemmers af te nemen door en kwam er een einde aan professioneel voetbal in het Gelredome. Vitesse liet het er echter niet bij zitten en besloot naar de burgerrechter te stappen.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels is duidelijk dat Vitesse niet alleen het besluit van de KNVB wil aanvechten. Ook eist de club een dwangsom van een half miljoen euro voor iedere wedstrijd die niet gespeeld mag worden. Hierbij willen de Arnhemmers tellen vanaf de eerste competitiewedstrijd tegen Almere City op zaterdag 9 augustus. Het kort geding vindt donderdagmiddag plaats.

Bij de KNVB maakt men zich niet druk om de eis van Vitesse, zo laat het weten bij monde van advocaat Michiel van Dijk. “Het gaat om een voorlopige dagvaarding. Je ziet wel vaker dat dit soort hoge dwangsommen geëist worden om de andere partijen te dwingen naar de zitting te komen”, laat hij weten. Zodra er een definitieve dagvaarding is, zal de voorzieningenrechter moeten bepalen of Vitesse gelijk heeft en wat dan de hoogte van de dwangsom is. Normaal gesproken neemt een rechter hier twee weken de tijd voor, maar een woordvoerder van de rechtbank laat weten dat de rechter naar verwachting voor de eerste wedstrijd van Vitesse uitspraak doet.