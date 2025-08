Verweij hekelt 'idiote' supporters Eredivisieclub: 'Echt krankzinnig'

Mike Verweij heeft geen goed woord over voor de supporters van NEC die besloten feest te vieren om het feit dat Vitesse de proflicentie in het hoger beroep niet terugkrijgt. De Ajax-watcher van De Telegraaf stelt dat een competitie niet kan zonder rivalen.

Vitesse kreeg twee weken geleden van de licentiecommissie van de KNVB te horen dat de proflicentie per 11 juli opnieuw ingetrokken is. Hierdoor houdt de Keuken Kampioen Divisionist in principe op te bestaan. De Arnhemmers zou zich niet hebben gehouden aan 'belangrijke afspraken' die zijn gemaakt met de KNVB. Vitesse liet toen al doorschemeren dat het in beroep zou gaan. Dit beroep diende vorige week vrijdag en afgelopen donderdag kwam het hoge woord eruit: Vitesse verliest definitief de proflicentie. Wel gaan de Arnhemmers nog de stap naar de rechtbank maken.

In Nijmegen werd het definitief intrekken van de proflicentie van Vitesse met groot gejuich ontvangen. Na jaren van rivaliteit met de Arnhemmers zorgde het besluit voor veel leedvermaak met de Gelderse rivaal. De ondergang van Vitesse werd uitbundig gevierd door een groep van zo'n dertig NEC-supporters. Toeterende auto's met NEC-vlaggen reden rondjes, er werd flink wat vuurwerk afgestoken en daarnaast klonk er luidkeels 'Nooit meer naar Arnhem'.

"Het is verschrikkelijk voor Vitesse", begint Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Als ik dan zie dat in Nijmegen een paar idiote NEC-supporters feest gaan vieren. Als NEC-supporter wil je toch twee wedstrijden per jaar spelen, en dat is tegen Vitesse. Ik vind dat echt krankzinnig. Dat je gaat vieren dat een andere club ophoudt te bestaan. Hoe groot de rivaliteit ook is."

"Een competitie wordt gemaakt door clubs die rivalen zijn", gaat Verweij verder. Hij haalt vervolgens De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. "Je zou er ook niet aan moeten denken, zoals in Schotland toen met Rangers die aantal divisies terug werden gezet, dat Ajax niet tegen Feyenoord zou kunnen spelen, of tegen PSV."