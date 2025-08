'Cillessen bereikt akkoord en keert terug in de Eredivisie'

staat voor een terugkeer in de Eredivisie. De 36-jarige keeper heeft volgens Voetbal International een akkoord bereikt met NEC, waar hij de voor een recordbedrag aan Sunderland verkochte moet gaan opvolgen.

Met zijn aanstaande terugkeer in Nijmegen staat de in Groesbeek geboren Cillessen voor zijn derde periode in het shirt van NEC. De keeper debuteerde in 2010 in het betaald voetbal namens de Eredivisionist, om in de zomer van 2011 een toptransfer naar Ajax te maken. De keeper groeide uit tot international van het Nederlands elftal, waarvoor hij uiteindelijk 65 officiële interlands zou spelen, en werd in 2016 verkocht aan FC Barcelona. Na drie seizoenen verkaste hij naar Valencia, waarna hij in 2022 voor het eerst terugkeerde bij NEC, dat een miljoen euro betaalde om de verloren zoon terug te halen.

In de zomer van 2024 verkocht NEC Cillessen aan de Spaanse promovendus Las Palmas, dat 500 duizend euro voor hem neertelde. Namens die club kwam de ervaren keeper afgelopen seizoen tot 27 officiële wedstrijden, waarin hij niet kon voorkomen dat Las Palmas als nummer negentien van de ranglijst degradeerde naar het tweede niveau. Na de degradatie werd het contract van de doelman ontbonden. Cillessen hield de voorbije periode zijn conditie op peil bij de amateurs van De Treffers uit zijn geboortedorp, maar daarbij was al duidelijk dat de doelman op zoek ging naar een nieuwe uitdaging in het betaald voetbal.

Die uitdaging heeft Cillessen nu dus gevonden bij NEC. De Nijmegenaren bevestigden eerder vandaag (vrijdag) dat eerste doelman Roefs voor een recordbedrag van minimaal 10,5 miljoen euro naar Sunderland verkast. NEC schakelt dus razendsnel door en inmiddels heeft de club een akkoord bereikt met Cillessen, zo bevestigen bronnen aan VI. Ook De Telegraaf maakt melding van het akkoord. Verslaggever Mike Verweij schrijft op X dat Cillessen de medische keuring reeds met goed gevolg heeft afgelegd en zijn handtekening gaat zetten onder een eenjarig contract.