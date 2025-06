NEC zorgt voor unicum in Nederlands voetbal

NEC zal komend seizoen in liefst zes verschillende tenues spelen, zo maakt de club zaterdagmiddag bekend. De Nijmegenaren maken gebruik van zes historische shirts ter ere van het 125-jarige jubileum. NEC is de eerste Nederlandse profclub die met zes tenues het seizoen ingaat.

NEC viert op 15 november dat de club 125 jaar bestaat. Zaterdag werd het jubileumseizoen 2025/26 op feestelijke wijze ingeluid. Als eerste werd er een jubileumbus gepresenteerd, waarna ook de sleuteloverdracht van het Goffertstadion plaatsvond. De Nijmegenaren nemen dit namelijk over van de gemeente.

LEES OOK: Eredivisieclub wil stadion verbouwen voor 60 miljoen

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens werden de tenues voor het komende seizoen gepresenteerd. Dit is verdeeld over drie thuisshirts en drie uitshirts. Gedurende het seizoen zal NEC deze tenues zo veel mogelijk afwisselen, in samenwerking met de KNVB. Supporters konden direct een jubileumbox met daarin alle zes de shirts kopen. Deze was zeer snel uitverkocht.

Ontwerpen uit het verleden

Voor de thuisshirts heeft NEC onder meer gekozen voor het traditionele ‘balkenshirt’ uit seizoen 1933/34, wat erg veel lijkt op het tenue wat de Nijmegenaren in de afgelopen seizoenen ook droegen. Ook zal de club een rood-groen gestreept shirt uit 1970/71 en het shirt uit 2008/09, dat links groen, rechts rood en op de schouders zwart was, gaan dragen.

LEES OOK: Slagvaardig NEC heeft opnieuw beet en presenteert 22-voudig Oranje-international

Twee van de uitshirts zijn voornamelijk wit. Eentje is gebaseerd op het ontwerp van 1977/78 met het logo groot op de plek waar tegenwoordig de hoofdsponsor zit. Het andere witte shirt heeft rode horizontale strepen en is gebaseerd op het ‘Daisy-shirt’ uit 1982/83. Het derde uitshirt is bijna volledig zwart met rode en groene accenten en vindt zijn oorsprong in het honderdjarig jubileumjaar, 1999/2000.

➡️ Meer NEC nieuws

👉 NEC maakt aankoop van 6 miljoen bekend: 'Daar word je warm van' 🔗

👉 NEC loopt miljoenenbedrag mis door medische keuring 🔗

👉 'Ajax zet voorlopig streep door Robin Roefs'🔗

👉 Schöne looft ‘exceptionele’ beste ploeggenoot uit carrière 🔗

👉 Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26 🔗