Cillessen duikt plotseling op bij training van oude club

Een bijzondere gast maandagavond op de training bij De Treffers, want stond op het veld bij de tweededivisionist. De clubloze doelman houdt op eigen verzoek zijn conditie op peil bij de waar hij als zevenjarige jongen begon met voetballen.

Cillessen maakte vorig jaar zomer de overstap van NEC naar het Spaanse Las Palmas, waar hij een tweejarig contract tekende. Het nieuwe Spaanse avontuur van de inmiddels 36-jarige doelman blijft echter beperkt tot één seizoen. Las Palmas degradeerde uit LaLiga en Cillessen drukte met zijn salaris te zwaar op de begroting van de club.

In afwachting van een nieuwe club mag de doelman zijn conditie op peil houden bij De Treffers, waar Theo Janssen, oud-middenvelder van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax, dit seizoen de scepter zwaait. "Ik moet fit blijven hè, ik ben ook geen 18 meer”, zegt Cillessen tegenover de Gelderlander. Janssen benadrukt dat de goalie een verzoek heeft neergelegd bij de club. "Hij woont hier in de buurt, wil fit blijven en vroeg of hij mee mocht trainen. Natuurlijk mag dat. Hij is altijd welkom.”

Of Cillessen een optie is als doelman voor De Treffers? Janssen hoort de vraag lachend aan. "Laten we realistisch blijven. Jasper is nog steeds een topkeeper. Maar als hij ooit zegt dat hij hier wil keepen, dan staat de deur op een kier. We hebben zelf natuurlijk ook gewoon goede keepers", reageert de oud-voetballer.

