'Financiële klapper' voor Jasper Cillessen (36)

heeft zijn appartement in Nijmegen met een flinke winst weten te verkopen, zo meldt Bekende Buren. De 36-jarige keeper, die momenteel onder contract staat bij LaLiga-club Las Palmas, vangt bijna het dubbele bedrag dan hij in 2015 neertelde voor het onderkomen.

Cillessen, 65-voudig Oranje-international en oud-speler van Ajax, FC Barcelona en Valencia, keerde in de zomer van 2022 terug bij zijn eerste profclub NEC. De keeper had al sinds 2015 een appartement in zijn geboortestad, die hij destijds voor een bedrag van 275.000 euro aanschafte. Opvallend: Cillessen - die al lang en breed international en eerste keeper van Ajax was - sloot voor de koop een hypotheek van maar liefst 464.000 euro af bij zijn eigen ouders.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Cillessen na pijnlijke botsing per brancard van het veld, keeper inmiddels geopereerd

In de zomer van 2024 verliet Cillessen NEC weer om zijn loopbaan te vervolgen bij Las Palmas. Een maand geleden besloot hij zijn Nijmeegse appartement te koop te zetten. Vraagprijs: 525.000 euro. Inmiddels is er een koper gevonden, Bekende Buren rekent voor dat Cillessen er financieel bepaald niet minder van wordt: "Als we uitgaan van een afgeloste hypotheek, scoort hij een winst van maar liefst 250.000 euro. Dat is bijna een verdubbeling van de oorspronkelijk koopsom", schrijft de site.

LEES OOK: Jasper Cillessen speelt hoofdrol bij 'zeldzaam' voetbalmoment in Spanje

De koper wordt eigenaar van een appartement van 120 vierkante meter, gelegen in een exclusief complex (Residence Dennendaal). Het appartement beschikt over drie kamers, waarvan twee slaapkamers, en een 'L-vormige woonkamer met veel lichtinv al en uitzicht op een boomrijke kloostertuin'. Ook is het appartement uitgerust met een werkkamer ensuite ('die ook als logeer- of extra slaapkamer kan worden gebruikt') en is de 'moderne open keuken' uitgerust met een kook-/spoeleiland, natuurstenen blad en ingebouwde apparatenwand, aldus Bekende Buren.

➡️ Meer boulevardnieuws

👉 'Matthijs de Ligt blaast trouwfeest op laatste moment af, mogelijk vanwege spanningen in relatie' 🔗

👉 Steijn viert transfer naar Feyenoord met aankoop van 1,25 miljoen🔗

👉 Theo Janssen neemt rigoureuze maatregel na geruchten over vreemdgaan 🔗

👉 Dit is Isabelle Pikaar, de vrouw van Johan Derksen 🔗

👉 ‘Nieuw dieptepunt’ in vechtscheiding Dirk Kuyt 🔗