Jasper Cillessen speelt hoofdrol bij 'zeldzaam' voetbalmoment in Spanje

De ‘eilandderby’ in Spanje tussen Las Palmas en RCD Mallorca werd zaterdagavond op bijzondere wijze gewonnen door de bezoekers. Een indirecte vrije trap in de zestien verdween achter . Analisten maken niet vaak mee dat zulke doelpogingen het net raken.

Mallorca mocht in blessuretijd aanleggen voor een indirecte vrije trap vanaf vijf meter en trof doel via Johan Mojica. De Colombiaan kegelde de bal keihard achter Cillessen. Het moment komt ter sprake in Rondo: “Cillessen belandt een beetje tussen wal en schip”, stelt Wytse van der Goot.

“Meestal zie je zulke ballen er niet ingaan, omdat er bijna geen ruimte is. Die bal moet zo snel mogelijk de lucht in, want dan bukt iedereen vanzelf wel een keer. Maar op dit soort situaties train je natuurlijk ook nooit, wat logisch is. Voor een keeper is dit niet te doen”, analyseert ex-doelman Ronald Waterreus het moment. “Hij wordt hier gewoon geblokt door zijn eigen spelers. Als je er voor gaat staan krijg je een probleem dat de scheidsrechter zegt dat je er te dicht op staat”, vult de oud-keeper van onder meer PSV aan.

De totstandkoming van de indirecte vrije trap was tamelijk krankzinnig. Vedat Muriqi stak in het zestienmetergebied zijn middelvinger op naar Jaime Mata, na een vermeende woordenwisseling. De scheidsrechter bestrafte Muriqi met een rode kaart, en dus een indirecte vrije trap tegen. De eindstand werd daardoor bepaald op 2-3, in het voordeel van RCD Mallorca.

