Paniek na botsing Jasper Cillessen: ‘Deze klappen maken je erg bang’

De toestand van Las Palmas-doelman is momenteel stabiel. Wel blijft de 65-voudig international van het Nederlands elftal 48 uur onder observatie. Cillessen moest zondag na een klein uur het veld per brancard verlaten bij de wedstrijd tussen Atlético Madrid en Las Palmas na een botsing met Atlético-speler Nahuel Molina.

Atlético Madrid was bezig met een fraaie aanval, waarbij Molina een-op-een kon met Cillessen na een fraaie steekpass van Rodrigo De Paul. De oud-doelman van onder meer Ajax en NEC kwam rap zijn doel uit om een treffer van de thuisploeg te voorkomen. In een poging om de bal te spelen kwam de Argentijnse back in aanraking met het hoofd van Cillessen.

De 35-jarige keeper leek de wedstrijd te kunnen hervatten, maar ging enkele minuten na de botsing toch weer naar de grond. De doelman ging met een brancard onder luid applaus van het veld. Volgens de stadionspeaker moest Cillessen vervangen worden vanwege een hersenschudding.

Na afloop van de wedstrijd ging Las Palmas-trainer Diego Martínez in op de botsing van Cillessen. “We zullen 48 uur moeten wachten om te zien hoe Jasper vooruitgaat”, wordt hij geciteerd door het Spaanse Marca. “Deze klappen maken je erg bang. Nu was hij kalm en gestabiliseerd in de kleedkamer, maar we moeten afwachten.”

