Voormalig Ajax-doelman Jasper Cillessen per brancard van het veld bij Las Palmas

moest zondagmiddag per brancard het veld verlaten bij de wedstrijd tussen Atlético Madrid en Las Palmas. De voormalig doelman van Ajax kwam in de 51ste minuut, bij een 1-0 tussenstand in het voordeel van de Madrilenen, in botsing met Atlético-linksachter Nahuel Molina. Cillessen probeerde het duel nog wel te hervatten, maar moest enkele minuten later toch van het veld.

Na een fraaie aanval onder aanvoering van Antoine Griezmann kon Molina na een steekpass van Rodrigo De Paul een-op-een met Cillessen. De 65-voudig Oranje-international kwam rap zijn doel uit om een treffer van de thuisploeg te voorkomen. In een poging om de bal te spelen kwam de Argentijnse back in aanraking met het hoofd van Cillessen.

De doelman greep gelijk naar zijn hoofd en sloeg van de pijn meermaals op de grond. Na een behandeling van de medische staf leek Cillessen het duel te kunnen vervolgen, maar na een schotje van Griezmann kwam Cillessen toch tot de conclusie dat hij niet verder kon. De voormalig keeper van onder meer Ajax en NEC ging weer naar de grond.

Na een minutenlange blessurebehandeling door de medische staf werd de doelman op een brancard getild. De Ziggo Sport-commentator concludeerde zelfs dat Cillessen niet meer kon lopen, terwijl het in eerste instantie niet zo erg leek voor de doelman. Onder luid applaus werd werd de brancard op een wagen gezet. De stadionspeaker van Atlético riep vervolgens in het Estadio Metropolitano om dat de wissel van Cillessen te maken heeft met een hersenschudding. Cillessen ging uiteindelijk met applaus van het veld op de brancard. De Nederlander werd vervangen door de Kroaat Dinko Horkas.

