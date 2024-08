Kees Kwakman reageert fel op sneer van Jan Joost van Gangelen aan Jasper Cillessen

NEC verloor zaterdagavond met 1-0 van AZ en is daardoor na twee speelrondes dit seizoen nog puntloos in de Eredivisie. Doelman Robin Roefs van de Nijmegenaren wordt na afloop bij ESPN kritisch benaderd door de analisten.

Roefs verrichtte tegen AZ enkele goede reddingen, maar zag er volgens onder anderen Mario Been niet goed uit bij het winnende doelpunt van Sven Mijnans. Laatstgenoemde verschalkte Roefs na ruim een kwartier vanbuiten het strafschopgebied met een schot in de verre hoek. “Als je eerlijk bent: die vrije trap mag er in zijn hoek gewoon niet in”, is Mario Been kritisch in De Eretribune. “Ik moet wel zeggen: daarna had hij nog wel een paar goede reddingen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ongeloof om blessure van Jeroen Zoet: ‘Ik heb dit nog nooit gehoord. Dit is toch je werk?’

Roefs is in het doel van NEC de opvolger van Jasper Cillessen, die deze zomer naar Las Palmas vertrok. Presentator Jan Joost van Gangelen grijpt de opmerking van Been over Roefs aan om zich kritisch uit te laten over Cillessen: “Nou had Cillessen ook geen gelukkig seizoen hè, vorig jaar.”

“Nou, die heeft het na de winter volgens mij heel goed gedaan”, reageert de eveneens aanwezige Kees Kwakman fel op de sneer van Van Gangelen aan het adres van Cillessen. Van Gangelen gaat op die opmerking echter niet meer in.

Sven Mijnans vindt de verre hoek met een lekkere vrije trap! 🎯#aznec — ESPN NL (@ESPNnl) August 17, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pascal Jansen haalt smaakmaker uit de Eredivisie weg voor 1,5 miljoen euro

De Hongaarse club Ferencváros, met trainer Pascal Jansen aan het roer, haalt een smaakmaker weg uit de Eredivisie.