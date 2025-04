Cillessen na pijnlijke botsing per brancard van het veld, keeper inmiddels geopereerd

Doelman van Las Palmas is maandagavond op pijnlijke wijze in botsing gekomen met Celta de Vigo-aanvaller . De Nederlandse keeper moest per brancard van het veld, inmiddels is hij met succes geopereerd aan een geperforeerde dunne darm.

Na 22 minuten spelen, bij een 0-0 stand, ging het voor Cillessen helemaal mis. De sluitpost kwam zijn doel uit om een diepe pass op Iglesias onschadelijk te maken. Cillessen was eerder bij de bal, maar de uitglijdende Celta-aanvaller raakte hem daarna vol met de knieën in de buik. Na kort onderzoek op het veld werd duidelijk dat de Nederlander de strijd moest staken, per brancard werd Cillessen onder applaus van de tribunes van het veld gedragen.

Cillessen is vervolgens ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. Tegenover El Chiringuito heeft Diosdado Bolaños, de clubarts van Las Palmas, de toestand van Cillessen verder toegelicht. Volgens de arts is de keeper stabiel, maar is er mogelijk sprake van een geperforeerde darm. De behandelend artsen onderzoeken momenteel of Cillessen daaraan geopereerd moet worden.

Update: Cillessen succesvol geopereerd

Las Palmas meldt via de officiële kanalen dat Cillessen dinsdagochtend met succes is geopereerd aan zijn geperforeerde dunne darm. De ingreep is volgens de club laparoscopisch uitgevoerd, wat inhoudt dat er meerdere sneetjes in Cillessens buik zijn gemaakt om met een cameraatje aan een buis (een laparoscoop) in de buikholte te kunnen kijken en de ingreep uit te voeren. De club vermeldt er niet bij hoe lang Cillessen naar verwachting is uitgeschakeld door de operatie.

Cillessen strijdt met Las Palmas tegen degradatie

Zonder Cillessen eindigde het duel tussen Celta de Vigo en Las Palmas uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel. De club van de Nederlandse keeper is verwikkeld in een felle strijd tegen degradatie. Las Palmas staat na 29 speelronden op de voorlaatste (negentiende) plaats in LaLiga. De voorsprong op hekkensluiter Real Valladolid bedraagt tien punten, het gat naar de nummers zeventien (Alavés) en achttien (Léganes) is slechts een enkel punt. Aan het einde van de rit degraderen de onderste drie ploegen rechtstreeks naar het tweede niveau.

Parte médico | Jasper Cillessen.



Nuestro portero Jasper Cillessen ha sido operado con éxito de la perforación en el intestino delgado. La intervención ha sido vía laparoscópica.

La lesión se produjo como consecuencia de un choque con el jugador del @RCCelta Borja Iglesias.



🙏🏼… pic.twitter.com/u3tQc2p5m2 — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) April 1, 2025

