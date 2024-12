Jasper Cillessen onder vuur na opmerkelijk ‘noodgeval’ in Spaanse competitie

heeft zondag voor opschudding gezorgd in Spanje. Spaanse media denken dat de Nederlander, tijdens de wedstrijd tegen Espanyol (1-0 winst) een blessure heeft gefaket, zodat teamgenoot Dário Essugo snel naar het toilet kon.

Las Palmas won door een doelpunt van Sandro Ramírez met 1-0 van Espanyol, maar het meest besproken moment komt opvallenderwijs op naam van Cillessen. Na negentien minuten ging de Nederlander er plots bij zitten, om zich te laten behandelen aan een ‘blessure’. Precies tijdens die behandeling liep Essugo het veld af.

De middenvelder verliet het veld en ging naar de kleedkamer, waar hij het toilet opzocht. Nog voordat Cillessen klaar was met zijn blessurebehandeling, keerde Essugo terug op het veld. Las Palmas kon dus gewoon met elf man verder spelen.

Spaanse media denken dat Cillessen zich met opzet liet behandelen en spreken van een ‘onsportieve actie’. Diego Martíntez beschermt zijn doelman: “Cillessen had sinds vorige week vrijdag niet getraind en had wat last. Hij heeft zelfs een MRI-scan moeten maken. Het is echt waar dat hij lichte klachten had”, zegt de coach. “Essugo had ‘een noodgeval’, ik weet niet hoe ik het anders moet verwoorden. Stel je voor dat hij er echt uit had moeten gaan”, grapte de oefenmeester op de persconferentie.

Escena escatológica en el Las Palmas-Espanyol: Cillessen finge una lesión para que Essugo vaya al baño https://t.co/Bl9iFyeHOu — okdiario.com (@okdiario) December 22, 2024

