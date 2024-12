FC Barcelona-fans zeggen állemaal hetzelfde over Jasper Cillessen

(35) heeft zaterdagmiddag indruk gemaakt tegen FC Barcelona. De doelman van Las Palmas keepte een uitstekende wedstrijd, die verrassend gewonnen werd door de bezoekers (1-2). Fans van de Catalanen zien een terugkeer van Cillessen naar de club wel zitten.

Cillessen was tussen 2016 en 2019 actief als reservekeeper van Barcelona. De Nederlander keepte in totaal 34 officiële duels bij de Catalaanse voetbalclub. Zaterdag nam de oud-doelman van onder meer Ajax en NEC Nijmegen het op tegen zijn oude ploeg en maakte hij grote indruk.

De goalie zag hoe zijn ploeg via Sandro Ramírez verrassend de voorsprong pakte, maar moest tien minuten daarna vissen na een schot van Raphinha. Even leek Barça door te drukken, totdat Fábio Silva plots de 1-2 maakte namens de bezoekers. Vlak daarvoor was Cillessen belangrijk met een redding op een schot van Lamine Yamal. Zo'n tien minuten voor tijd onderscheidde Cillessen zich opnieuw met een fraaie redding op een vrije trap.

Fans van Barça zijn te spreken over de prestaties van hun oud-doelman en brengen hem in verband met een terugkeer naar de club. “Haal hem naar Barça!”, reageert de een. “Hoe hij speelt, daar kan Pena alleen maar van dromen”, stelt de ander. “Hij is op 35e jarige leeftijd tien keer beter dan Pena!”, luidt een andere comment.

