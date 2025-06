Theo Janssen neemt rigoureuze maatregel na geruchten over vreemdgaan

Theo Janssen heeft een groot aantal foto’s waarop zijn vrouw Linda Kolkman te zien was van zijn Instagram verwijderd. Dit deed hij twee dagen nadat het bericht naar buiten kwam dat hij na een wedstrijd van FC de Rebellen intiem is betrapt met een andere vrouw.

Maandag kwam RealityFBI met het bericht dat Janssen na een recente wedstrijd van FC de Rebellen is betrapt met zijn broek op de enkels tijdens een intiem moment met een naakte vrouw. De vrouw in kwestie had het Instagram-account desgevraagd laten weten bekend te zijn met de verhalen en was vooral benieuwd wat de plannen met de juice waren. Het juicekanaal trok daarmee de conclusie dat de vrouw het hiermee bevestigde.

Wanneer Janssen werd geconfronteerd met het verhaal, gaf hij aan ‘zich hier niet in te herkennen’. “Dat is tegenwoordig het standaardantwoord zodra iemand wordt geconfronteerd. Misschien doet hij dit wel omdat er thuis iemand zit te wachten, met een ring om haar vinger...”, speculeerde RealityFBI. Naar aanleiding van deze geruchten plaatste Kantinepraat een artikel waarin de vrouw van Janssen wordt voorgesteld. Aangezien Kolkman haar eigen social media grotendeels op privé heeft staan, worden hier Instagram-posts van de oud-voetballer bij geplaatst waarop zijn partner te zien is.

In het artikel stonden acht verschillende posts van Janssen op Instagram. Inmiddels heeft hij er hier vijf van verwijderd, zo concludeert RealityFBI woensdag. Bij de onderste vijf posts staat het bericht: ‘De link naar deze foto of video is mogelijk buiten werking of het bericht is verwijderd’. “Dat is vaak een teken dat die foto’s zijn verwijderd, in dit geval dus door Theo Janssen zelf. Trouble in Paradise?”, vraagt het juicekanaal zich af.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

