'Theo Janssen met 'broek op enkels' en naakte vrouw in kleedkamer betrapt'

Theo Janssen is onlangs na een wedstrijd van FC de Rebellen betrapt tijdens een zeer intiem moment. De analist en oud-voetballer zou (bijna) naakt zijn aangetroffen in een kleedkamer met een jonge vrouw.

Janssen is bekend van zijn profcarrière bij onder andere Vitesse, FC Twente en Ajax en zijn activiteiten als analist op tv. Hij kwam vijf keer voor Oranje uit. Nu is er een opvallend nieuwtje over hem gedeeld via het juicekanaal RealityFBI. Aan de hand van Instagram-verhalen deelt het account met meer dan 187.000 volgers dat Janssen onlangs tijdens een intiem moment betrapt is.

Artikel gaat verder onder video

"Meerdere bronnen, inmiddels meer dan zes keer bevestigd met naam en toenaam, melden dat Theo na afloop van een FC Rebellen-wedstrijd in de kleedkamer is betrapt met een jonge vrouw uit de regio", valt er te lezen in de verhalen. "Zij naakt en Theo met de broek op de enkels", wordt daaraan toegevoegd.

LEES OOK: 'Kroes onderhandelt met ervaren Amsterdammer over terugkeer naar Ajax'

RealityFBI heeft in het vervolg contact opgenomen met de dame in kwestie. "We vroegen haar of ze bekend was met de verhalen. Ze zei 'ja'”. Ze wilde vervolgens weten wat we met de juice van plan waren." De dame, waarvan de identiteit beperkt blijft tot 'B.', lijkt het op deze manier toe te geven. "Interessante beredenering als reactie op de vraag of de verhalen kloppen", vervolgt RealityFBI. "Ze gaf aan dat ze liever wilde dat het zou overwaaien.”

Ook is er contact gelegd met Janssen zelf. Hij geeft aan 'zich niet te herkennen' in het verhaal. Het juicekanaal gelooft de woorden van de oud-voetballer niet gelijk: "Dat is tegenwoordig het standaardantwoord zodra iemand wordt geconfronteerd." RealityFBI denkt dat Janssen goede redenen kan hebben om het verhaal niet te bevestigen. "Misschien doet hij dit wel omdat er thuis iemand zit te wachten, met een ring om haar vinger..." Door de vele bevestigingen is er bij RealityFBI veel vertrouwen dat dit verhaal klopt.

Mogelijk was de wedstrijd van De Rebellen waarop wordt gedoeld, die van afgelopen zaterdag. Dat duel kreeg de titel 'Wedstrijd van je Leven' en ging tussen VV Rietmolen en FC De Rebellen. Coach Janssen haalde tijdens dat duel nog een lolletje uit met scheidsrechter Bas Nijhuis, wat hij later wel moest bekopen.

