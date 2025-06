'Kroes onderhandelt met ervaren Amsterdammer over terugkeer naar Ajax'

Ajax lijkt werk te maken van een terugkeer van (35) bij de club. Volgens bronnen van VoetbalPrimeur zou de speler zelf graag zijn carrière afsluiten in Amsterdam, waar hij ook aan zijn loopbaan begon.

Blind speelde de afgelopen twee seizoenen voor Girona, waar hij basisspeler was. Het contract van de Nederlander loopt in Spanje nog één seizoen door en dus zal zijn huidige werkgever een transfersom willen ontvangen voor de ervaren verdediger. Ajax staat in ieder geval in contact met Blind, die een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA zeker zou zien zitten.

Technisch directeur Alex Kroes heeft nog wel voldoende werk te verrichten om de selectie op orde te krijgen voor volgend seizoen. Daardoor is het nog ver van zeker dat Blind ook echt volgend seizoen bij Ajax speelt. Als hij komt, zal de verdediger zich focussen op de nummer vijf- en nummer zes-positie. Voor die plekken vindt de Ajax-directie hem een goede optie.

Blind vertrok al drie keer eerder uit Amsterdam. Tijdens het seizoen 2009/10 speelde hij een half seizoen op huurbasis voor FC Groningen, waarna hij langzaam naar een vaste basisplaats bij Ajax uitgroeide. In 2014 maakte Blind de overstap naar Manchester United, waarna de Amsterdammers hem in 2018 weer terughaalden. Na een periode van vijf jaar liet Blind Ajax weer achter zich om transfervrij naar Bayern München te vertrekken. Een half seizoen later klopte zijn huidige club Girona voor hem aan.

