Kroes hoopt met Heitinga en Keizer op een vleugje Slot-bal in de ArenA

Ajax hoopt met de aanstelling van John Heitinga en Marcel Keizer dat er volgend seizoen 'Slot-bal' te zien is in de Johan Cruijff ArenA. Beide heren hebben een link met de huidige trainer van Liverpool en hopen dan ook even succesvol te worden als Arne Slot.

Keizer werkte bij Cambuur samen met Slot en het duo ontwikkelde samen een voetbalvisie. In Leeuwarden was eerstgenoemde technisch manager en later hoofdtrainer, waarbij Slot als zijn assistent fungeerde. Volgens Léon Bergsma zit Keizer dicht tegen het niveau van de huidige trainer van Liverpool aan, die momenteel als beste coach van Nederland wordt gezien.

Voor Heitinga was de samenwerking met Slot een stuk recenter. Afgelopen seizoen was de nieuwe trainer van Ajax een van de assistenten bij Liverpool, waarmee gelijk de Premier League-titel werd binnengesleept. Keizer en Heitinga werkten overigens al eens samen bij Jong Ajax: tijdens het seizoen 2016-2017 was eerstgenoemde eindverantwoordelijke, terwijl Heitinga assistent was.

Slot gaf onlangs aan dat hij Heitinga klaar acht voor de baan bij Ajax. De trainer van Liverpool noemde hem een goede optie voor de Amsterdammers, maar zou Heitinga ook adviseren de boot nog even af te houden. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de financiële situatie bij Ajax. Spelers als Kenneth Taylor en Jordan Henderson vertrekken hoogstwaarschijnlijk, maar het is nog maar de vraag of daar ook waardige vervangers voor gehaald kunnen worden.

Door de tweede plaats onder Francesco Farioli zijn de tussenjaarverwachtingen in Amsterdam vervallen. De lat ligt weer hoog en komend seizoen komt daar ook nog een Champions League-campagne bij. Daar zou Ajax in de Eredivisie last van kunnen krijgen. Heitinga zal dus hoge ogen moeten gooien, iets wat in zijn eerdere periode bij de club niet per se lukte. In de tweede helft van het seizoen 2022/23 haalde hij 2,05 punt per wedstrijd, verloor hij de bekerfinale en sloot Ajax het seizoen af met een derde plek. Ter vergelijking: het team dat afgelopen seizoen de titel misliep, pakte 2,29 punt per wedstrijd. Ook de eerste periode onder Keizer (tijdens 2017/18) was geen doorslaand succes. De trainer had ook geen draagvlak: Marc Overmars zag het niet in hem zitten en ontsloeg hem in december van 2017.

Waar Ajax zich aan vast lijkt te houden, zijn de links met Slot. De beste Nederlandse trainer van dit moment etaleerde zijn visie afgelopen seizoen vlak voor de ogen van Heitinga en heeft naar verluidt veel contact met Keizer. Het aanvallende, dominante voetbal met een stabiele verdediging dat op Anfield wordt gespeeld, moet komend seizoen ook in de ArenA te zien zijn. "Het is te hopen voor de Ajax-fans dat Heitinga en Keizer een vleugje Slot-bal naar Amsterdam brengen", weet ook de NOS.

