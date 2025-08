Vitesse-icoon vestigt hoop op rechter: 'Moeten kinderen dan voor NEC of voor Ajax worden?'

Hoewel hij al zeven jaar geleden vertrok uit Arnhem, duimt voormalig aanvoerder ervoor dat Vitesse behouden blijft voor het betaald voetbal. De Georgische verdediger heeft zijn hoop gevestigd op de voorzieningenrechter, die het besluit van de beroepscommissie om de club de proflicentie niet terug te geven als enige nog kan terugdraaien.

Gisteren (donderdag) werd duidelijk dat Vitesse de beroepszaak heeft verloren en dat de commissie de zieltogende club de proflicentie niet teruggeeft. De club heeft inmiddels bevestigd dat het die beslissing aanvecht in de rechtszaal: komende donderdag buigt de rechtbank van Utrecht zich in een kort geding over de gevolgde procedure en de vraag of de uitgesproken straf wel 'proportioneel' is. Hoewel de kans daarop klein wordt geacht, zou Vitesse bij een positief resultaat twee dagen later tóch aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie kunnen beginnen, waarin de club zaterdagavond een uitwedstrijd bij Almere City zou gaan spelen die op dit moment officieel geschrapt is uit het wedstrijdschema.

Kashia speelde tussen 2010 en 2018 maar liefst 293 wedstrijden voor Vitesse en had in 2017 de eer om als aanvoerder de eerste hoofdprijs in de clubgeschiedenis, de KNVB Beker, in ontvangst te nemen. Na zijn Arnhemse jaren speelde hij voor de San Jose Earthquakes in de Amerikaanse MLS, FC Locomotive in zijn vaderland Georgië en sinds 2021 voor zijn huidige werkgever, het Slowaakse Slovan Bratislava. Zijn hart klopt echter nog altijd voor Vitesse, zo bezweert de verdediger in gesprek met Voetbal International: "Deze club is deel van mijn leven, een groot onderdeel van mijn leven. Ik heb er de meeste profwedstrijden voor gespeeld en heb nog steeds veel gevoelens voor de club. Als ik mijn carrière moet bespreken, gaat het eerst over de nationale ploeg en daarna over Vitesse."

Als het aan Kashia ligt moet de KNVB meer doen om Vitesse te helpen. "Volgens mij wil iedereen dat Vitesse blijft. Zelfs NEC. Ik snap dat ze aan regels gebonden zijn, maar ze moeten iets doen", stelt de oud-aanvoerder. Vooral voor de regio zou het verdwijnen van de club verschrikkelijk zijn: "Mensen in Arnhem léven voor die club! Sommige idioten hebben in een paar jaar tijd fouten gemaakt, en de schade komt voor rekening van de club, de stad en de gezinnen", foetert Kashia. De oud-aanvoerder zegt vertrouwen te hebben in de huidige investeerders en beleidsbepalers van Vitesse: "De mensen die het nu gaan doen, dat zijn Arnhemmers met een goed plan. Ik kén het plan. Ze hebben steun nodig. De menselijke kant moet nu even voorrang krijgen op de regels." Ondertussen is hij vooral boos op de veroorzakers van de problemen én de KNVB die 'de regels zo strikt hanteert', zegt de Georgiër: "Dat is me té Nederlands, je kan nu toch best een oogje dichtknijpen? Er is iets kapot, en het lijkt wel alsof het niet gerepareerd mag worden. Wat leer je je kinderen ook? Moeten die dan voor NEC worden, of voor Ajax? Come on man, daar moet de rechter ook over nadenken."