Vitesse vecht voor allerlaatste kans en maakt definitief gang naar de rechter

Vitesse gaat komende donderdag (7 augustus) in een kort geding bij de burgerrechter proberen de proflicentie alsnog te behouden. De zaak dient twee dagen voordat de Arnhemmers het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie zouden moeten aftrappen met een uitwedstrijd tegen Almere City, die voor nu uit het programma is geschrapt.

Gisteren (donderdag) werd duidelijk dat de beroepscommissie heeft besloten dat Vitesse de proflicentie niet terugkrijgt. De Arnhemse club, opgericht in 1892, dreigt daarmee definitief verloren te gaan voor het profvoetbal. Vitesse liet in een eerste reactie al weten het besluit vermoedelijk te gaan aanvechten bij de burgerrechter en gaat die stap nu definitief maken.

Een woordvoerder van de rechtbank Utrecht laat tegenover De Gelderlander weten dat de rechter naar verwachting nog voor zaterdag uitspraak zal doen, zodat het duel tegen Almere City bij goed nieuws voor Vitesse 'gewoon' door zou kunnen gaan. De kans dat dat gebeurt wordt door advocaten 'niet groot' geacht, zo meldt de NOS.

De rechtbank zal namelijk niet zozeer inhoudelijk naar het besluit van de beroepscommissie kijken, maar beoordelen of dat orgaan de juiste procedure heeft gevolgd om tot een uitspraak te komen. Wel zal ter sprake komen of de opgelegde straf, het intrekken van de proflicentie, wel 'proportioneel' is.