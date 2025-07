Theo Janssen aangeslagen: 'Dit is keihard en doet heel veel pijn'

Theo Janssen komt voor de camera's van Ziggo Sport met een eerste reactie op het nieuws dat 'zijn' Vitesse de proflicentie definitief kwijtraakt. De geboren Arnhemmer is zichtbaar aangeslagen en noemt het besluit 'keihard', maar houdt zich tegelijkertijd vast aan de 'paar procent' kans die de club nog denkt te hebben om het vege lijf te redden.

Donderdagavond werd duidelijk dat Vitesse het hoger beroep tegen het intrekken van de licentie heeft verloren. "Vitesse is verslagen door de uitkomst, nu de club de afgelopen periode intensief heeft gewerkt aan herstel, transparantie en toekomstbestendigheid. Vitesse heeft er alles aan gedaan om eerst de licentiecommissie, en daarna de beroepscommissie, ervan te overtuigen dat het besluit van de licentiecommissie niet juist is en onvoldoende oog heeft voor alle inspanningen in en voor Arnhem", liet de club in een eerste reactie op het nieuws weten. Wel spreekt Vitesse de verwachting uit dat het de gang naar de civiele rechter gaat maken om het besluit van de beroepscommissie aan te vechten.

Artikel gaat verder onder video

Janssen is als analist voor Ziggo Sport aanwezig in Utrecht, waar de plaatselijke FC in de tweede voorronde van de Europa League afrekende met FC Sheriff Tiraspol (4-1). Tijdens de nabeschouwing brengt verslaggever Noa Vahle het gesprek op het laatste nieuws uit Arnhem. "Het enige wat ze nog kunnen doen is naar de rechter, een spoedzitting. Maar daar wordt ook van gezegd: er is weinig kans van slagen", aldus Vahle. Janssen, die in zijn loopbaan 281 wedstrijden voor Vitesse speelde en de club tot voor kort onder meer als scout en jeugdtrainer diende, reageert: "Ik krijg natuurlijk gelijk heel veel berichten en belletjes. Je schrikt vooral. Je houdt er natuurlijk een klein beetje rekening mee omdat je weet dat het kan gaan komen. Maar dat het zó hard aankwam bij mij, dat had ik niet verwacht. Ik had wel verwacht dat het me pijn zou doen, maar..."

Janssen vervolgt met een sprankje hoop: "Maar ik heb nog mensen gesproken, er is nog een procentje kans en we gaan er voor vechten. Ik hoop dat de club nog een konijn uit de hoge hoed kan toveren." Vahle zegt dat het 'verschrikkelijk' is voor iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt, maar stipt aan dat er tegelijkertijd 'drie jaar lang regels zijn overtreden'. Dat ontkent Janssen ook niet: "Dat er in het verleden heel veel dingen niet goed zijn gegaan, dat ga ik niet tegenspreken, dat is duidelijk. Maar er zijn nu heel veel mensen die het juiste willen doen met de club. Die transparant en open willen zijn. Er staan heel veel ondernemers klaar vanuit de regio Arnhem, die het over willen nemen. Maar dat wordt nu belemmerd omdat het in het verleden niet goed is gegaan."

"En ik snap het, je kijkt ook naar het verleden", probeert Janssen begrip op te brengen voor het besluit. "Laat ik niet zeggen dat Vitesse alles goed goed heeft gedaan, dat hebben ze absoluut niet. Maar voor die achttienduizend mensen die elke week op de tribune zitten, voor de achterban en de medewerkers, stort nu de wereld een beetje in. We hebben allemaal nog een klein beetje hoop. Hoe groot die is? Een paar procent, maar iedere procent is er één en daar gaan we voor", aldus Janssen. "Ik heb er zelf ook geen verstand van en heb me, ook de afgelopen maanden nog, gefocust op het voetbalgedeelte. Ik was er vandaag nog. Dus dat dit nu binnenkomt, dat is keihard en doet heel veel pijn", besluit de oud-middenvelder.