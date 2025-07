FC Utrecht overtuigend langs Sheriff naar derde voorronde Europa League

FC Utrecht heeft zich donderdagavond ten koste van FC Sheriff Tiraspol geplaatst voor de derde voorrondes van de Europa League. Nadat de return in Moldavië vorige week al een 1-3 voorsprong had opgeleverd, maakte de ploeg van Ron Jans het in eigen huis helemaal af: 4-1.

Jans koos ten opzichte van de heenwedstrijd in Moldavië voor één nieuwe naam in zijn basisformatie: Adrian Blake, vorige week de maker van de 1-3, moest plaatsmaken voor Miliano Jonathans. Utrecht was in een sfeervolle Galgenwaard vanaf het eerste fluitsignaal de betere ploeg, al speelde de ploeg zeker niet geweldig. Yoann Cathline was na een kleine tien minuten als eerste dichtbij de openingstreffer, maar zag zijn schot via het been van een tegenstander nét naast het Sheriff-doel belanden. Na een klein halfuur was het dan toch raak, toen Victor Jensen volledig vrij werd gelaten in de zestien en werd aangespeeld door Siebe Horemans. Het lage schot in de korte hoek van de middenvelder was genoeg voor de 1-0, wat direct ook de ruststand betekende.

Tien minuten na rust was het tweeluik, voor zover dat nog niet het geval was, definitief beslist. Tweemaal sloeg FC Utrecht namelijk toe uit de 'specialiteit van het huis', een hoekschop. Beide keren was Souffian El Karouani vanaf links de aangever. Eerst, terwijl het publiek nog amper zat, kon Horemans bij eerste paal raak koppen in de verre hoek. Even later kreeg de Belg wéér het hoofd tegen de bal, maar was het Nick Viergever die bij de tweede paal de beslissende zet gaf: 3-0. Smetje op de avond was de eretreffer van Odede, die FC Utrecht een kwartier voor tijd moest incasseren. De supporters kregen echter nog één hoogtepunt voor de kiezen, en hoe. El Karouani tekende vlak voor tijd met een pegel van zeker 25 meter in de kruising voor de 4-1 eindstand.

Door de zege mag FC Utrecht zich gaan opmaken voor de derde voorrondes van de Europa League. Daarin is het Zwitserse Servette FC, dat in de tweede ronde afrekende met Viktoria Pilsen, de tegenstander.