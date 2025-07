'PSV informeert naar Frans jeugdinternational Kassoum Ouattara'

PSV toont volgens Foot Mercato samen met een hele rits andere clubs interesse in linksback van AS Monaco. De Eindhovenaren zouden de drievoudig international van Frankrijk op huurbasis met optie tot koop naar Eindhoven willen halen.

AS Monaco nam Ouattara in de zomer van 2023 voor twee miljoen euro over van Amiens. Sindsdien kwam de twintigjarige linksback tot 33 officiële wedstrijden namens de Monegasken, waarin hij eenmaal trefzeker was en drie keer de assist leverde bij een treffer van een teamgenoot. Sinds de zomer van 2024 speelt hij bij de Franse club samen met oud-PSV'er Jordan Teze.

Foot Mercato schrijft dat PSV zich bij de zaakwaarnemer van Outtara heeft gemeld en dat de Eindhovenaren inzetten op een huurdeal met optie tot koop. De concurrentie is echter fors: volgens het medium tonen ook Torino, Rangers FC, Celtic, FC Augsburg, Toulouse en FC Metz interesse in de jonge verdediger.

Monaco zou ondertussen niet happig zijn op een verhuur van Ouattara en zou de speler, die nog vastligt tot medio 2028, liever definitief van de hand doen. Ouattara zelf zou zijn keuze voor een nieuwe club vooral laten afhangen van zijn perspectief op speeltijd. PSV-trainer Peter Bosz heeft links achterin momenteel de keuze tussen Mauro Júnior en Sergiño Dest, maar beide spelers kunnen ook op andere posities uit de voeten.

Elfrink reageert op interesse PSV in Ouattara

Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad reageert op X op de vermeende belangstelling van PSV in Ouattara. 'Franse bronnen' melden de journalist dat PSV 'eerder deze zomer' belangstelling zou hebben gehad in de linksback. "Maar diezelfde bronnen geven ook aan at PSV daarna niet door heeft gepakt", aldus Elfrink. De situatie is volgens de clubwatcher vergelijkbaar met die van Gustavo Hamer (Sheffield United), aan wie de kampioen van Nederland eerder deze zomer eveneens werd gelinkt. "Komende maand zal blijken wie er nog komt", besluit Elfrink zijn tweet.