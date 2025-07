Uiterst opvallende bankzitter bij PSV – FC Eindhoven: ‘Pijnlijk, hij is klaar’

PSV treedt woensdagavond aan tegen FC Eindhoven voor de traditionele Lichtstadderby. Peter Bosz kiest bij het duel tegen de stadsgenoot voornamelijk voor het B-garnituur en enkele jeugdspelers. Opvallend is dat genoegen moet nemen met een plek op de reservebank.

Na de bekendmaking van de opstelling van PSV reageerden veel supporters van de Eindhovenaren vol ongeloof. Op het middenveld geeft Bosz Tygo Land, Guus Til en Joël van den Berg de voorkeur boven Babadi. Vooral de keuze om laatstgenoemde boven Babadi te kiezen, zorgt voor verbazing. Van den Berg (18) moet zijn debuut voor PSV 1 nog maken, terwijl Babadi al twee seizoenen genoegen moet nemen met een bijrol.

Door de reserverol in de Lichtstadderby denken PSV-fans dat Babadi ook dit seizoen niet in de plannen van Bosz voor komt. “Hij is klaar bij PSV, dat lijkt wel duidelijk”, reageert iemand op X. Termen als ‘pijnlijk’ en ‘medelijden’ duiken regelmatig op in tweets. Fans verwachten dat de middenvelder deze transferwindow nog verhuurd gaat worden. Het is overigens niet bekend of Babadi kampt met een blessure.

Spelers die vorig seizoen genoegen moesten nemen met een reserverol, zoals Armando Obispo, Adamo Nagalo, Land, Couhaib Driouech en Esmir Bajraktarevic starten in de basis bij PSV. Dat geldt ook voor nieuwkomers Nick Olij en Kiliann Sildillia. Matej Kovar zit als enige nieuweling op de bank.