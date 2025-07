Ajax houdt verdediger met kortstondig PSV-verleden nauwlettend in de gaten

Ajax houdt rechtsback van KV Mechelen 'nauwlettend in de gaten', weet journalist Mounir Boualin van SoccerNews. Bij zijn huidige club wordt inmiddels al 'sterk rekening gehouden' met een mogelijk vertrek van de Belg met Algerijnse roots.

John Heitinga beschikt met Anton Gaaei en Lucas Rosa al over twee rechtervleugelverdedigers, maar ziet toch brood in de komst van Belghali. Ook enkele clubs uit de Bundesliga zouden de 23-jarige vleugelverdediger op de radar hebben staan.

Ajax zou nog geen concrete stappen hebben gezet om Belghali over te nemen. Zijn contract bij Mechelen loopt nog een jaar door en de club verwacht niet dat hij dat gaat uitdienen. “Dát hij gaat vertrekken binnen nu en eind augustus is waarschijnlijk, daarop hebben we al een beetje geanticipeerd”, zei iner Fred Vanderbiest enkele dagen geleden.

Belghali heeft een kortstondig verleden bij PSV. Hij was in 2010/11 als jeugdspeler actief in Eindhoven. Verder speelde hij in de jeugdopleidingen van STVV, Lierse SK, Zulte Waregem en Lommel SK. Bij laatstgenoemde club debuteerde hij in het betaald voetbal, waarna hij in 2023 overstapte naar Mechelen. Voor beide clubs kwam hij tot 48 officiële wedstrijden.