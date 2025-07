Ajax-fans kunnen definitief streep zetten door komst publiekslieveling

gaat zijn contract bij Olympique Lyon tóch openbreken, zo meldt L’Équipe. De linksback liep deze zomer uit zijn contract en leek te gaan vertrekken, maar gaat volgens het Franse sportmedium op korte termijn bijtekenen. Zodoende hoeft Ajax niet meer te hopen op de komst van de voormalig publiekslieveling.

Tagliafico hield zijn conditie afgelopen weken op peil in Nederland, waar hij trainde op de sportvelden van amateurclub Roda’23 uit Amstelveen. Ondertussen was de Argentijnse verdediger clubloos, maar hier lijkt op korte termijn verandering in te komen. L’Équipe weet dat het een kwestie van tijd is voordat de 32-jarige linksback een nieuw tweejarig contract gaat tekenen.

Lyon werd twee weken geleden na financiële problemen gered van degradatie naar Ligue 2. De club mag toch blijven voetballen op het hoogste niveau en mag bovendien uitkomen in de Europa League. Omdat dit alles in eerste instantie niet het geval was, kon de club het contract van Tagliafico niet verlengen.

De Argentijn, die tussen 2017 en 2022 het shirt van Ajax droeg, werd afgelopen periode - tijdens zijn transfervrije status - stilletjes in verband gebracht met een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA. Fans die nog hopen op een terugkeer van de voormalig publiekslieveling, kunnen de komst van Tagliafico uit hun hoofd zetten.