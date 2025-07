Nicolás Tagliafico plots in verband gebracht met Feyenoord

De podcastmakers van Kick-off zien een terugkeer van op de Nederlandse velden wel zitten. Presentator Pim Sedee gooit in de nieuwste aflevering een balletje op: hij denkt dat Feyenoord moet aankloppen bij voormalig Ajax-publiekslieveling Nicolás Tagliafico, die zijn conditie momenteel op peil houdt in Nederland.

Tagliafico is transfervrij, nadat zijn contract ten einde was gekomen bij Olympique Lyon. De verdediger vertrok bij de Franse club toen het werd teruggezet naar de Ligue 2. Inmiddels is dat besluit teruggedraaid en zou Tagliafico een langer verblijf bij Lyon wel zien zitten. De Argentijn is bereid om concessies te doen.

Artikel gaat verder onder video

In afwachting daarvan houdt de linksback zijn conditie op peil in Nederland, waar hij zich flink in het zweet werkte op het veld van amateurvereniging RKSV Roda’23 uit Amstelveen. “Hij is beschikbaar en was een nuttige speler voor Ajax, waar hij ook geliefd was bij het publiek. Daarnaast was Feyenoord natuurlijk bezig met Bjorn Meijer…”, begint Sedee het onderwerp.

“Feyenoord is natuurlijk bezig met linksback, maar Tagliafico ligt denk ik te gevoelig?”, stelt de presentator. Valentijn Driessen denkt dat dat wel meevalt: “Waarom ligt dat nou te gevoelig? Waar gaat dat over?”, reageert de journalist. “Als hij drie keer over de linkerkant opkomt en een beslissende voorzet geeft…”, speculeert Driessen verder. “Na twee weken hoor je daar niemand meer over, dat hij ooit bij Ajax heeft gezeten”, weet Jeroen Kapteijns.

