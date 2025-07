Voormalig publiekslieveling van Ajax duikt plotseling op in Nederland

bereidt zich momenteel in Nederland voor op het nieuwe seizoen. De voormalig linksback van Ajax, die in de Johan Cruijff ArenA uitgroeide tot een publiekslieveling, is op dit moment clubloos en houdt zijn conditie op de Nederlandse velden op peil.

Tagliafico liep deze zomer na drie seizoenen bij Lyon uit zijn contract. De Franse club was even daarvoor teruggezet naar Ligue 2. Terwijl de Argentijnse verdediger was vertrokken bij zijn club, werd het besluit tot degradatie teruggedraaid. Daardoor zou hij nu open staan voor een langer verblijf in Lyon. Om de club tegemoet te komen, is Tagliafico bereid concessies te doen.

Artikel gaat verder onder video

In afwachting van deze situatie werkt Tagliafico zich flink in het zweet op het veld van amateurvereniging RKSV Roda ’23 in Amstelveen. De 32-jarige Argentijnse vleugelverdediger trekt de nodige sprintjes en doet oefeningen met de bal, waaronder dribbelen, om zo fit mogelijk aan de aftrap van het nieuwe seizoen te verschijnen.

Het is niet bekend bij welke club Tagliafico zijn carrière voort zal zetten. De kans bestaat dus dat hij alsnog blijft bij Olympique Lyon, maar de voorbije weken is hij ook al in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax. Daarnaast zouden Sevilla en AS Roma hebben gedacht aan zijn komst, terwijl Tagliafico een aanbod van Independiente zou hebben afgeslagen.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Heitinga en staf zijn ‘heel nieuwsgierig’ naar speler met slechts 5 duels in Ajax 1 🔗

👉 Talent maakt grote indruk op Heitinga: ‘Die zit wel op voetballen’ 🔗

👉 Heitinga verklapt alvast één Ajax-basisspeler in seizoen 2025/26 🔗