Goed nieuws voor Ajax: 'Terugkeer publieksfavoriet lonkt'

vertrekt na dit seizoen transfervrij bij Olympique Lyon, maar heeft een contractaanbieding van zijn eerste club Independiente afgeslagen. Dat meldt het Argentijnse nieuwskanaal TyC Sports.

Tagliafico speelde van januari 2018 tot medio 2022 liefst 169 wedstrijden voor Ajax. Daarin was de linkervleugelverdediger goed voor zestien treffers en 23 assists. In de Johan Cruijff ArenA ontpopte de Argentijn zich tot een publiekslieveling. Tagliafico wist driemaal beslag te leggen op de landstitel met Ajax en won tweemaal de KNVB Beker.

LEES OOK: Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26

Artikel gaat verder onder video

De Argentijnse linksback was in de afgelopen drie jaar een vaste waarde voor Lyon, dat dinsdag vanwege ernstige financiële problemen degradeerde naar het tweede niveau. Dat Tagliafico niet zou gaan bijtekenen heeft niets te maken met die schok. Eerder vertelde de wereldkampioen van 2022 al dat Champions League-voetbal een grote rol zou spelen in het eventuele verlengen van zijn contract. Lyon plaatste zich met een zesde plaats slechts voor de Europa League.

Met het aflopen van zijn contract zou Independiente, de club waar Tagliafico tot 2018 aanvoerder van was, een poging hebben gedaan om hem terug te halen. De 32-jarige verdediger wees het aanbod af, volgens TyC Sports omdat hij graag in Europa wilde blijven. Wel zou hij een terugkeer in de toekomst niet uitsluiten.

Goed nieuws voor Ajax

In het verleden is Tagliafico al meermaals in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. En dat zou zeker niet slecht uitkomen voor de Amsterdammers, nu de huidige linksback, Jorrel Hato, aan zo’n beetje alle topclubs van Europa wordt gelinkt. Ajax heeft, naast een Johan Cruijff ArenA die de publieksfavoriet met open armen zal ontvangen, nog een overtuigende factor: Champions League-voetbal.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax vangt bot in Turkije: bod van 9 miljoen euro afgewezen'🔗

👉 Driessen hekelt beslissing KNVB over Ajax🔗

👉 ‘Van Dijk pleit bij Liverpool voor komst Ajax-ster’ 🔗

👉 ‘Ajax wil transfervrije Duitse middenvelder binnenhalen’🔗

👉 Ajax-leiding lijnrecht tegenover elkaar over terugkeer Blind en Tadic 🔗