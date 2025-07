Heitinga en staf zijn ‘heel nieuwsgierig’ naar speler met slechts 5 duels in Ajax 1

sluit maandag weer aan bij de selectie van Ajax. De spits werd onlangs Europees kampioen met Oranje Onder 19 en maakt na zijn vakantie de opwachting bij het elftal van nieuwe trainer John Heitinga. Het Algemeen Dagblad weet dat het technische hart van de Amsterdammers razend nieuwsgierig is in Konadu.

Johan Inan zette vijf talenten op een rijtje die op de deur van Heitinga kloppen. Eén van die vijf namen, is Konadu. De negentienjarige spits kwam deze voorbereiding nog niet in actie, maar zal ongetwijfeld nauwlettend in de gaten worden gehouden. “Naar hem is de staf heel nieuwsgierig, ook vanwege zijn eerste optredens in het eerste elftal onder Farioli en de succesvolle jacht op de Europese titel vorige maand met Oranje Onder 19”, weet Inan.

“Ajax verhuurde Julian Rijkhoff al aan Almere City. En Brian Brobbey moet nog verkocht worden. Dan trekt de club normaal gesproken een nieuwe spits aan, maar in Konadu heeft Heitinga vast een type aanspeelpunt in huis”, vervolgt de clubwatcher van de nummer twee van het vorige Eredivisie-seizoen.

Onder Francesco Farioli maakte Konadu zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax. De oefenmeester gooide de spits drie keer voor de leeuwen in de Eredivisie en twee keer in de Europa League. De aanvaller wist nog niet te scoren, maar leverde wel één assist. Bij de EK-winst van Oranje Onder 19 was Konadu belangrijk met twee doelpunten tijdens het toernooi.

