Heitinga kortaf: 'Hij speelde een goede tweede helft en daar wil ik het bij laten'

Wout Weghorst kreeg zaterdagmiddag de voorkeur in de spits bij Ajax, maar dat betekent volgens trainer John Heitinga niet dat er geen vertrouwen is in . Er wordt veel gespeculeerd over een mogelijk vertrek van Brobbey, die is gewisseld van zaakwaarnemer.

"Ik lees en hoor ook veel dingen, maar Brian is gewoon speler van Ajax”, zegt Heitinga na de oefenwedstrijd tegen Aarhus GF (1-1), waarin Weghorst de gehele eerste helft en Brobbey de gehele tweede helft meedeed. “Hij heeft een hele behoorlijke tweede helft gespeeld en daar wil ik het bij laten.”

Heel Ajax oogde na de pauze beter dan voor de rust. “De eerste helft was vrij slordig en teleurstellend, zeker hoe we begonnen”, erkent Heitinga in gesprek met ESPN. “We hebben de hele week getraind en daar zag ik bepaalde vastigheden, maar ik denk dat ik heel veel clipjes kan maken waarin veel spelers onnodige fouten maken.”

Wel zag de trainer een lichtpuntje. “Het enige positieve uit de eerste helft is dat ze genoeg meters achter de bal aan hebben gelopen. Het fysieke gedeelte was goed, maar het kan en moet beter.” Geschrokken is Heitinga ‘absoluut niet’. “We komen uit een goede trainingsweek, het is intens geweest. Het enige is dat de slordigheden eruit moeten. Nu hadden we te vaak balverlies en dat kost onnodig kracht.”

Na de pauze opende Sean Steur de score, waarna Stefen Tchamche de eindstand op 1-1 bepaalde. “De tweede helft was goed en fris. Op het einde raakt het tankje wel leeg, maar dat is ook het enthousiasme van de jongens.”

'Brobbey zint op transfer'

Brobbey heeft een moeilijk seizoen achter de rug. In 44 officiële wedstrijden kwam hij tot slechts zeven treffers en zes assists. Journalist Lentin Goodijk schreef deze week: "Maar voor Brobbey is altijd wel buitenlandse belangstelling. Hij is gewisseld van zaakwaarnemer en heeft in principe zijn zinnen gezet op een transfer, maar zo lang er geen clubs zijn die écht doorpakken, traint hij uiteraard gewoon mee."

