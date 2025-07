Heitinga moet vrezen voor vertrek van 'big five': 'Hij heeft zijn zinnen gezet op een transfer'

Bij enkele clubs is het transfergeweld al losgebarsten en ook bij Ajax lijkt de rust voorbij. Volgens Lentin Goodijk van Voetbal International word er flink getrokken aan de 'big five': , , , en . Nieuwbakken John Heitinga lijkt dus serieus rekening te moeten houden met het vertrek van meerdere sterkhouders.

Net als afgelopen zomer staat technisch directeur Alex Kroes een hectische transferzomer te wachten. De directeur van Ajax is druk bezig met het slijten van overtollige spelers. Zo werden Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter en Branco van den Boomen worden verwezen naar ‘kleedkamer 2’. Sosa (Crystal Palace), Hlynsson (FC Twente) en Rasmussen (Fortuna Düsseldorf) lijken daarvan inmiddels op weg naar de uitgang.

Naast de overbodige spelers moet Ajax dus ook sterk rekening houden met vertrek van enkele bepalende spelers. Een daarvan is Sutalo, al rekenen de Amsterdammers voorlopig nog wel op de Kroaat voor wie wel belangstelling is. "Hij wordt door veel buitenlandse clubs gevolgd, ook vanwege zijn fraaie statistieken. Met name in Italië staat Sutalo er goed op."

Een andere verdediger aan wie veel getrokken wordt is Hato. De centrale verdediger, die onder Francesco Farioli als linksback geposteerd werd, is de voorbije maanden al gelinkt aan onder meer Arsenal, Chelsea en Real Madrid. Mocht het negentienjarige talent vertrekken bij Ajax, dan komt er op linksback een plekje vrij, waar Owen Wijndal voorlopig een nieuwe kans krijgt.

Middenveld bij Ajax vol vraagtekens

VI schrijft dat er op het middenveld 'nog flink wat vraagtekens' zijn. Bijvoorbeeld over aanvoerder Henderson. De middenvelder is 35 jaar en drukt met zijn salaris flink op de financiële huishouding van Ajax. "Henderson is bij meerdere buitenlandse clubs in beeld en mag transfervrij vertrekken", klinkt het.

Ook Taylor kan nog wel eens vertrekken uit Amsterdam. Bij een aantrekkelijk voorstel zal Ajax meewerken aan een transfer van de middenvelder. "Die afspraak is een jaar geleden al gemaakt: Ajax wist hem toen te overtuigen om nog een seizoen te blijven en zich te revancheren. Dat heeft Taylor dubbel en dwars gedaan."

Brobbey zet zinnen op transfer

Goodijk laat zich ook uit over de situatie van Brobbey, die bij Ajax een moeizaam seizoen achter de rug heeft. In 44 officiële wedstrijden kwam hij tot slechts zeven treffers en zes assists. "Maar voor Brobbey is altijd wel buitenlandse belangstelling. Hij is gewisseld van zaakwaarnemer en heeft in principe zijn zinnen gezet op een transfer, maar zo lang er geen clubs zijn die écht doorpakken, traint hij uiteraard gewoon mee."

