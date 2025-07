John Heitinga reageert op overlijden van Diogo Jota

Het overlijden van is ook hard aangekomen bij Ajax-trainer John Heitinga. Vorig seizoen werkte Heitinga als assistent-trainer van Liverpool nauw samen met de aanvaller, die samen met zijn broer om het leven kwam bij een verkeersongeval.

Ajax opende de voorbereiding zaterdag met een oefenwedstrijd tegen Hibernian (6-3 zege). Voorafgaand aan het duel op sportpark De Toekomst namen de spelers en de stafleden een minuut stilte in acht. Het verlies had ongetwijfeld een grote impact op doelman Vitezslav Jaros en trainer Heitinga, die allebei hebben samengewerkt met Jota.

Na afloop van de wedstrijd werd Heitinga door Ajax TV gevraagd naar het tragische nieuws. “Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden”, reageerde de teruggekeerde trainer. “Er is verslagenheid. De eerste gedachten gaan ook direct uit naar zijn gezin, familie, vrienden en collega’s.”

Net als veel anderen spreekt Heitinga vol bewondering over het karakter van de Portugese aanvaller. “Ik wil vooral benadrukken dat hij niet alleen een geweldige voetballer was, maar vooral een fantastisch mens. De verslagenheid is groot, dat zie je. Het is onwerkelijk en het is nog moeilijk te bevatten.”

