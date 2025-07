Ajax-watcher reageert veelzeggend op Weghorst-gerucht

De interesse van FC Porto in is 'onzin', dat stelt clubwatcher Tim van Duijn op X. De Ajax-spits werd zondag opeens in verband gebracht met Ajax, maar deze geruchten blijken dus niet te kloppen. Het is dus zeer aannemelijk dat de 32-jarige spits komend seizoen ook in de Johan Cruijff ArenA speelt.

Weghorst werd zondag in de Portugese media gelinkt aan een overstap naar FC Porto, waar Francesco Farioli eerder die dag is aangesteld als nieuwe trainer. Het tweetal werkte afgelopen seizoen bij Ajax samen met elkaar. In 31 optredens onder zijn leiding was Weghorst betrokken bij 13 goals. Hij bewees zich meermaals als supersub.

Van Duijn, Ajax-watcher van Voetbal International bestempeld de interesse van FC Porto in Weghorst als 'onzin'. Een andere Ajacied die wel in de belangstelling zou staan van de Portugese topclub is Kenneth Taylor, al is de interesse volgens journalist Mike Verweij niet concreet. Daarnaast zou Farioli graag zijn voormalig assistent Dave Vos willen meenemen naar zijn nieuwe club.

Komend seizoen lijkt Weghorst dus gewoon voor Ajax te spelen, iets wat hij recentelijk aangaf ook graag te willen. Bovendien lonkt voor de ervaren goaltjesdief mogelijk een rol als eerste spits. De kans bestaat namelijk dat Brian Brobbey deze zomer de deur achter zich dicht trekt bij Ajax. Beide partijen zouden namelijk opteren voor een zomers vertrek.

Nee onzin — Tim van Duijn (@TimvanDuijn14) July 6, 2025

