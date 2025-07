Opmerkelijk: Van der Vaart traint plots mee met het eerste van Ajax

Ajax wil een zevental spelers definitief van de hand doen en heeft daar veel voor over. Om Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk, Jay Gorter en Christian Rasmussen de ernst van de situatie te laten inzien, trainen zij niet mee bij Ajax 1 en kleden zij zich op een andere plek om. Damián van der Vaart is als belofte wel (tijdelijk) bij de eerste selectie gehaald.

Het verhaal van de Amsterdammers is inmiddels bekend. Onder het 'regime' van Sven Mislintat werd de ene na de andere speler binnengehaald, waarbij er ook veel niet goed genoeg bleken te zijn. Nu, bijna twee jaar na de aansteldatum van Mislintat, zijn er al vrij wat aanwinsten uit die periode elders ondergebracht, maar het zevental dat hierboven is genoemd, is nog steeds aan de club verbonden. De Telegraaf legde eerder al uit hoe technisch directeur Alex Kroes de spelers naar de uitgang wil duwen en donderdag blijkt dat jeugdspelers van Ajax daardoor aan het eerste mogen ruiken.

Dat meldt Johan Inan namelijk in het Algemeen Dagblad. "Hun (het genoemde zevental) perspectief wordt teruggeschroefd naar nul. Nieuwe trainer John Heitinga is begonnen met tien eerste elftalspelers, onder wie de gehuurde keeper Viteszlav Jaros en Davy Klaassen. Die groep is aangevuld met zestien beloften, die zich in de kleedkamer van Jong Ajax omkleden. Onder hen bevindt zich ook Damián van der Vaart, de zoon van clubicoon Rafael, die nog geen seconde in Jong Ajax speelde."

'Farioli wil Ajax-ster meenemen naar Porto, Amsterdammers slaan eerste bod af'

Damián werd in 2023 overgenomen van Esbjerg, de club waar zijn vader voorheen speelde en tot dat jaar assistent was. Van der Vaart junior begon vervolgens aan zijn periode bij Ajax, waar hij vooral als centrale middenvelder fungeert. Damián maakte tot voor kort uit van Ajax O19, maar is nu zelf negentien en zou dan ook kunnen worden doorgeschoven naar Jong Ajax. Voorlopig doet hij echter nuttige ervaring op, door onder John Heitinga te trainen en te leren van de aanwezige eerste selectie-spelers.

