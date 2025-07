'Farioli wil Ajax-ster meenemen naar Porto, Amsterdammers slaan eerste bod af'

Francesco Farioli wordt naar alle waarschijnlijkheid volgende week gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van FC Porto, zo meldt Voetbal International. In zijn kielzog zou de Italiaanse trainer graag een speler van Ajax meenemen naar de Portugese topclub: .

Farioli werd gedurende het voorbije seizoen al gelinkt aan Porto, maar bleef Ajax tot de laatste speelronde van de Eredivisie trouw. Daags na de afsluitende thuiswedstrijd tegen FC Twente, waarin duidelijk werd dat de Amsterdammers de landstitel definitief aan PSV moesten laten, kondigde de Italiaan zijn vertrek aan. Sinds vorige week wordt hij gezien als 'topkandidaat' bij Porto, dat bovendien niet alsnog een transfersom aan Ajax hoeft over te maken als het de trainer in juli presenteert.

Volgens VI wordt 'het papierwerk momenteel in orde gemaakt' en zal Farioli komend weekend zijn handtekening gaan zetten onder een contract. Porto is ondertussen al aan het kijken naar de invulling van de selectie voor komend seizoen, en is in de jacht op versterking uitgekomen bij Taylor. Ajax-watcher Lentin Goodijk van het weekblad schrijft dat de middenvelder, wiens contract nog twee jaar doorloopt, openstaat voor een vertrek. Porto zou ver willen gaan, maar een eerste bod zou door de Amsterdammers zijn afgeslagen. De vraagprijs van Ajax bedraagt volgens Goodijk ongeveer dertig miljoen euro.

Taylor kan terugkijken op een prima seizoen onder Farioli. De middenvelder, die een jaar eerder nog geregeld het mikpunt was van fluitconcerten van een deel van het Ajax-publiek, kwam in alle competities 52 keer in actie onder de Italiaan. Daarin was de middenvelder vijftien keer trefzeker en leverde hij acht maal de assist bij een treffer van een teamgenoot.

